https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024740031.html

Российские войска закрепились в Малиновке, заявил Рогов

Российские войска закрепились в Малиновке, заявил Рогов - РИА Новости, 23.06.2025

Российские войска закрепились в Малиновке, заявил Рогов

Российские войска закрепились в Малиновке на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, идут бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T07:52:00+03:00

2025-06-23T07:52:00+03:00

2025-06-23T07:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

днепр (река)

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Российские войска закрепились в Малиновке на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, идут бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска закрепились в селе Малиновка, продвинувшись к его центральной части", - сказал Рогов. По его словам, бои за освобождение села продолжаются, российские войска ведут наступление. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

днепр (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, днепр (река), владимир рогов, безопасность