https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024740031.html
Российские войска закрепились в Малиновке, заявил Рогов
Российские войска закрепились в Малиновке, заявил Рогов - РИА Новости, 23.06.2025
Российские войска закрепились в Малиновке, заявил Рогов
Российские войска закрепились в Малиновке на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, идут бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T07:52:00+03:00
2025-06-23T07:52:00+03:00
2025-06-23T07:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Российские войска закрепились в Малиновке на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, идут бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска закрепились в селе Малиновка, продвинувшись к его центральной части", - сказал Рогов. По его словам, бои за освобождение села продолжаются, российские войска ведут наступление. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, днепр (река), владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (река), Владимир Рогов, Безопасность
Российские войска закрепились в Малиновке, заявил Рогов
Рогов: российские войска закрепились в Малиновке в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Российские войска закрепились в Малиновке на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, идут бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска закрепились в селе Малиновка, продвинувшись к его центральной части", - сказал Рогов.
По его словам, бои за освобождение села продолжаются, российские войска ведут наступление.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.