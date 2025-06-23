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Российские войска закрепились в Малиновке, заявил Рогов - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024740031.html
Российские войска закрепились в Малиновке, заявил Рогов
Российские войска закрепились в Малиновке, заявил Рогов - РИА Новости, 23.06.2025
Российские войска закрепились в Малиновке, заявил Рогов
Российские войска закрепились в Малиновке на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, идут бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T07:52:00+03:00
2025-06-23T07:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (река)
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Российские войска закрепились в Малиновке на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, идут бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска закрепились в селе Малиновка, продвинувшись к его центральной части", - сказал Рогов. По его словам, бои за освобождение села продолжаются, российские войска ведут наступление. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html
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запорожская область
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россия, запорожская область, днепр (река), владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (река), Владимир Рогов, Безопасность
Российские войска закрепились в Малиновке, заявил Рогов

Рогов: российские войска закрепились в Малиновке в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Российские войска закрепились в Малиновке на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, идут бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска закрепились в селе Малиновка, продвинувшись к его центральной части", - сказал Рогов.
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По его словам, бои за освобождение села продолжаются, российские войска ведут наступление.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 75% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепр (река)Владимир РоговБезопасность
 
 
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