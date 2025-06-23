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ВСУ бросали раненых сослуживцев при отступлении, рассказал российский боец
ВСУ бросали раненых сослуживцев при отступлении, рассказал российский боец - РИА Новости, 23.06.2025
ВСУ бросали раненых сослуживцев при отступлении, рассказал российский боец
Украинские войска бросали или добивали раненых сослуживцев при отступлении из освобожденного села Запорожье в ДНР, рассказал штурмовик 36-й отдельной... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T06:03:00+03:00
2025-06-23T06:03:00+03:00
2025-06-23T06:03:00+03:00
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска бросали или добивали раненых сослуживцев при отступлении из освобожденного села Запорожье в ДНР, рассказал штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Танкист". "По мере нашего продвижения становилось все легче. Они (ВСУ — ред.), наверно, не видели смысла дальше обороняться и потихоньку уходили... противник трехсотых (раненых — ред.) никогда не забирает. Либо добивает, либо бросает на произвол судьбы", — сказал "Танкист". Также он показал взятые в ходе освобождения трофеи противника. Среди них были не только военные билеты, шевроны и другие принадлежности, но и амуниция и вооружение. Минобороны России 21 июня заявило об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Запорожье в ДНР.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
ВСУ бросали раненых сослуживцев при отступлении, рассказал российский боец
ВСУ бросали или добивали раненых при отступлении из Запорожья в ДНР