Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бросали раненых сослуживцев при отступлении, рассказал российский боец - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024733441.html
ВСУ бросали раненых сослуживцев при отступлении, рассказал российский боец
ВСУ бросали раненых сослуживцев при отступлении, рассказал российский боец - РИА Новости, 23.06.2025
ВСУ бросали раненых сослуживцев при отступлении, рассказал российский боец
Украинские войска бросали или добивали раненых сослуживцев при отступлении из освобожденного села Запорожье в ДНР, рассказал штурмовик 36-й отдельной... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T06:03:00+03:00
2025-06-23T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска бросали или добивали раненых сослуживцев при отступлении из освобожденного села Запорожье в ДНР, рассказал штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Танкист". "По мере нашего продвижения становилось все легче. Они (ВСУ — ред.), наверно, не видели смысла дальше обороняться и потихоньку уходили... противник трехсотых (раненых — ред.) никогда не забирает. Либо добивает, либо бросает на произвол судьбы", — сказал "Танкист". Также он показал взятые в ходе освобождения трофеи противника. Среди них были не только военные билеты, шевроны и другие принадлежности, но и амуниция и вооружение. Минобороны России 21 июня заявило об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Запорожье в ДНР.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_b3fa5eb0077f4b2c561cfce66a6499c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
ВСУ бросали раненых сослуживцев при отступлении, рассказал российский боец

ВСУ бросали или добивали раненых при отступлении из Запорожья в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска бросали или добивали раненых сослуживцев при отступлении из освобожденного села Запорожье в ДНР, рассказал штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Танкист".
"По мере нашего продвижения становилось все легче. Они (ВСУ — ред.), наверно, не видели смысла дальше обороняться и потихоньку уходили... противник трехсотых (раненых — ред.) никогда не забирает. Либо добивает, либо бросает на произвол судьбы", — сказал "Танкист".
Кадр видео, на котором, предположительно, снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
На Украине объяснили, что ждет Киев после ударов США по Ирану
Вчера, 14:58
Также он показал взятые в ходе освобождения трофеи противника. Среди них были не только военные билеты, шевроны и другие принадлежности, но и амуниция и вооружение.
Минобороны России 21 июня заявило об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Запорожье в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала