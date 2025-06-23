https://ria.ru/20250623/spetsoperatsiya-2024733441.html

ВСУ бросали раненых сослуживцев при отступлении, рассказал российский боец

ВСУ бросали раненых сослуживцев при отступлении, рассказал российский боец - РИА Новости, 23.06.2025

ВСУ бросали раненых сослуживцев при отступлении, рассказал российский боец

Украинские войска бросали или добивали раненых сослуживцев при отступлении из освобожденного села Запорожье в ДНР, рассказал штурмовик 36-й отдельной... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T06:03:00+03:00

2025-06-23T06:03:00+03:00

2025-06-23T06:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска бросали или добивали раненых сослуживцев при отступлении из освобожденного села Запорожье в ДНР, рассказал штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Танкист". "По мере нашего продвижения становилось все легче. Они (ВСУ — ред.), наверно, не видели смысла дальше обороняться и потихоньку уходили... противник трехсотых (раненых — ред.) никогда не забирает. Либо добивает, либо бросает на произвол судьбы", — сказал "Танкист". Также он показал взятые в ходе освобождения трофеи противника. Среди них были не только военные билеты, шевроны и другие принадлежности, но и амуниция и вооружение. Минобороны России 21 июня заявило об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Запорожье в ДНР.

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область