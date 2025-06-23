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Союзники США не знали о планах атаковать Иран, заявило Минобороны Польши - РИА Новости, 23.06.2025
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10:46 23.06.2025 (обновлено: 10:51 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/soyuzniki-2024770822.html
Союзники США не знали о планах атаковать Иран, заявило Минобороны Польши
Союзники США не знали о планах атаковать Иран, заявило Минобороны Польши - РИА Новости, 23.06.2025
Союзники США не знали о планах атаковать Иран, заявило Минобороны Польши
Союзники США по НАТО не знали о намерении Вашингтона нанести удар по Ирану, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:46:00+03:00
2025-06-23T10:51:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
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аббас аракчи
антониу гутерреш
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ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Союзники США по НАТО не знали о намерении Вашингтона нанести удар по Ирану, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RMF FM. "Штаты сделали это в высшей степени тайны", - отвечая на вопрос, знали ли в Польше о намерении США. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250622/tramp-2024581103.html
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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, оон, нато, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, ООН, НАТО, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Союзники США не знали о планах атаковать Иран, заявило Минобороны Польши

Залевский: союзники США по НАТО не знали о намерении Вашингтона ударить по Ирану

© Фото : U.S. Air ForceАмериканский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : U.S. Air Force
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 июн - РИА Новости. Союзники США по НАТО не знали о намерении Вашингтона нанести удар по Ирану, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RMF FM.
"Штаты сделали это в высшей степени тайны", - отвечая на вопрос, знали ли в Польше о намерении США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В США раскрыли, что на самом деле уничтожил Трамп ударом по Ирану
Вчера, 08:48
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
NYT: Иран вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо до ударов США
09:06
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Журналист вспомнил русскую пословицу после удара США по Ирану
Вчера, 13:55
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешООННАТОМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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