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В Архангельске экс-ректора вуза заподозрили в растрате

В Архангельске экс-ректора вуза заподозрили в растрате - РИА Новости, 23.06.2025

В Архангельске экс-ректора вуза заподозрили в растрате

Следователи в Архангельской области возбудили дело в отношении сотрудницы государственного образовательного учреждения, которая подозревается в том, что... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:56:00+03:00

2025-06-23T15:56:00+03:00

2025-06-23T15:56:00+03:00

происшествия

архангельская область

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МУРМАНСК, 23 июн – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили дело в отношении сотрудницы государственного образовательного учреждения, которая подозревается в том, что оплачивала услуги своего адвоката из средств учреждения, сообщили в региональном СУСК. Имя подозреваемой в СК не называют. Но как стало известно РИА Новости от источника, знакомого с ходом дела, речь идет о бывшем ректоре Северного государственного медицинского университета Любови Горбатовой. "Следствием установлено, что в период с декабря 2023 года по январь 2024 года подозреваемая, желая исключить расходование личных денежных средств и денежных средств сотрудников на оплату услуг адвоката, оказывающего юридическую помощь по ранее возбужденному уголовному делу, совершила хищение вверенных денежных средств учреждения на общую сумму более 1,3 миллиона рублей, причинив ущерб учреждению в особо крупном размере", - говорится в сообщении следственного управления. Дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области. Ведется следствие.

https://ria.ru/20250623/ekaterinburg-2024844900.html

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