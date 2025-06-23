https://ria.ru/20250623/sotrudnichestvo-2024874406.html
Россия и Мали имеют потенциал взаимодействия во многих областях
Россия и Мали имеют потенциал взаимодействия во многих областях - РИА Новости, 23.06.2025
Россия и Мали имеют потенциал взаимодействия во многих областях
Россия и Мали имеют значительный потенциал взаимодействия в геологоразведке, энергетике, сельском хозяйстве, сообщается в справочных материалах, подготовленных... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:09:00+03:00
2025-06-23T16:09:00+03:00
2025-06-23T16:09:00+03:00
россия
мали
владимир путин
ассими гойта
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия и Мали имеют значительный потенциал взаимодействия в геологоразведке, энергетике, сельском хозяйстве, сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к переговорам президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. "Значительный потенциал взаимодействия у таких областей, как геологоразведка, энергетика, сельское хозяйство, гуманитарная и культурная сферы. В СССР и России подготовлено свыше 10 тысяч малийских специалистов, квота на текущий учебный год составляет 290 госстипендий", - сообщается в материалах.
https://ria.ru/20250623/vstrecha-2024872484.html
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россия, мали, владимир путин, ассими гойта
Россия, Мали, Владимир Путин, Ассими Гойта
Россия и Мали имеют потенциал взаимодействия во многих областях
Кремль: РФ и Мали имеют значительный потенциал взаимодействия во многих областях