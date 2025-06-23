https://ria.ru/20250623/sotrudnichestvo-2024874406.html

Россия и Мали имеют потенциал взаимодействия во многих областях

Россия и Мали имеют потенциал взаимодействия во многих областях - РИА Новости, 23.06.2025

Россия и Мали имеют потенциал взаимодействия во многих областях

Россия и Мали имеют значительный потенциал взаимодействия в геологоразведке, энергетике, сельском хозяйстве, сообщается в справочных материалах, подготовленных... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:09:00+03:00

2025-06-23T16:09:00+03:00

2025-06-23T16:09:00+03:00

россия

мали

владимир путин

ассими гойта

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия и Мали имеют значительный потенциал взаимодействия в геологоразведке, энергетике, сельском хозяйстве, сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к переговорам президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. "Значительный потенциал взаимодействия у таких областей, как геологоразведка, энергетика, сельское хозяйство, гуманитарная и культурная сферы. В СССР и России подготовлено свыше 10 тысяч малийских специалистов, квота на текущий учебный год составляет 290 госстипендий", - сообщается в материалах.

https://ria.ru/20250623/vstrecha-2024872484.html

россия

мали

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2025

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россия, мали, владимир путин, ассими гойта