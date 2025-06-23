https://ria.ru/20250623/sorokina-2024814653.html

Сорокина: цель страховщика — соблюсти грань между удобством и безопасностью

Сорокина: цель страховщика — соблюсти грань между удобством и безопасностью - РИА Новости, 23.06.2025

Сорокина: цель страховщика — соблюсти грань между удобством и безопасностью

Получение многих услуг онлайн имеет и обратную сторону — снижается уровень защиты данных клиентов, задача страховщика заключается в том, чтобы соблюсти грань... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:52:00+03:00

2025-06-23T12:52:00+03:00

2025-06-23T17:23:00+03:00

пмэф-2025

технологии

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

осаго

вск (страховой дом)

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Получение многих услуг онлайн имеет и обратную сторону — снижается уровень защиты данных клиентов, задача страховщика заключается в том, чтобы соблюсти грань между удобством сервисов, скоростью получения услуги и безопасностью персональных данных, сообщила член совета директоров страхового дома ВСК Ольга Сорокина в ходе сессии "Темная сторона финтеха. Удобство сервиса vs безопасность" в рамках ПМЭФ-2025. В дискуссии также приняли участие представители НСПК, игроков сегмента телеком, IT и финансовых компаний. Страховой бизнес тесно связан с работой с данными. Чтобы правильно оценить все риски и предоставить клиентам персонализированный сервис важно анализировать значительный массив информации. Например, в медицинской отрасли за последнее время был совершен шаг вперед и благодаря цифровизации – внедрены электронные медкарты, широко применяется телемедицина. Ключевой вопрос, который встает перед бизнесом — как безопасно хранить и обмениваться этими данными так, чтобы информация была под защитой. С одной стороны, потребитель цифрового сервиса опасается утечки чувствительной информации, с другой — при отсутствии удобных и безопасных каналов коммуникации россияне сами подвергают персональные данные риску. К примеру, при пересылке результатов анализов через зарубежные мессенджеры. По мнению Сорокиной, важно "обелить" эти пользовательские тропы — создать полностью прозрачный и контролируемый клиентский путь, сделав цифровые продукты такими же удобными, как привычные мессенджеры, но при этом защищенными. Пример эффективного взаимодействия бизнеса и государства — экспериментально-правовые режимы (ЭПР), позволяющие пилотировать цифровые инновации в контролируемой и безопасной правовой среде, и в итоге адаптировать регулирование к новым технологическим реалиям. Так, в рамках действующей цифровой песочницы сегодня тестируется проект по расширению возможностей телемедицины — в рамках ЭПР разрешено проведение онлайн консультации у любого врача клиники, в которой пациент ранее был на очном приеме. Для россиян это означает повышение доступности и качества оказания медпомощи, в частности, отсутствие очереди на запись на прием к врачу, что особенно актуально в отдаленных регионах. Страховщикам новация позволяет развивать сервисы по превенции заболеваний, направленные на снижение риска появления у пациентов критических проблем со здоровьем. Сорокина указала, что цифровая трансформация, особенно в сфере здравоохранения — это больше, чем просто удобные решения для граждан. Внедрение инноваций позволяет решать государственные задачи, такие как улучшение демографических показателей, увеличение продолжительности жизни и снижение количества критических заболеваний. И базой здесь является создание безопасной среды для обмена данными между страховщиками, клиниками и государственными сервисами. "Сейчас участники финансового рынка совместно с Минздравом, Банком России, Минэкономразвития и Минцифры обсуждают концепцию ЭПР по передаче медицинских документов граждан в страховые организации с помощью новой услуги в суперсервисе "Мое здоровье" на "Госуслугах" с согласия клиента. А также немаловажной является задача по созданию и обмену обезличенными медицинскими датасетами в целях создания предиктивных моделей. Мы понимаем, что для внедрения инноваций зачастую требуется время", — приводит пресс-служба ВСК слова Сорокиной. Член совета директоров страхового дома ВСК добавила, что примером является автострахование. Еще несколько лет назад удалось предоставить клиентам возможность дистанционного урегулирования по каско и потребовалось значительное время, чтобы в рамках законодательства можно было масштабировать технологию на ОСАГО. По мнению Сорокиной, не стоит отказываться от многих инноваций из-за вызовов. Важно выстроить все процессы так, чтобы клиенты могли получать сервис быстро, удобно и безопасно, заключила она. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/sorokina-2024151945.html

https://ria.ru/20250210/sorokina-1998386547.html

https://ria.ru/20241121/vsk-1985093674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), осаго, вск (страховой дом)