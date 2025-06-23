https://ria.ru/20250623/soglashenie-2024871914.html
Россия и Мали планируют подписать соглашение о мирном атоме
Россия и Мали планируют подписать соглашение о мирном атоме - РИА Новости, 23.06.2025
Россия и Мали планируют подписать соглашение о мирном атоме
Россия и Мали по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода республики Ассими Гоитой планируют подписать двустороннее... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:59:00+03:00
2025-06-23T15:59:00+03:00
2025-06-23T16:02:00+03:00
россия
мали
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия и Мали по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода республики Ассими Гоитой планируют подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля ко встрече."Кроме того, к подписанию готовится ряд двусторонних соглашений, в частности… о создании межправкомиссии, а также о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях", - сообщается в материалах.
https://ria.ru/20250623/vstrecha-2024872484.html
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россия, мали, владимир путин
Россия, Мали, Владимир Путин
Россия и Мали планируют подписать соглашение о мирном атоме
РФ и Мали намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области мирного атома