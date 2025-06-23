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Кремль: Россия и Мали могут подписать соглашение об основах отношений - РИА Новости, 23.06.2025
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15:57 23.06.2025 (обновлено: 16:03 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/soglashenie-2024870493.html
Кремль: Россия и Мали могут подписать соглашение об основах отношений
Кремль: Россия и Мали могут подписать соглашение об основах отношений - РИА Новости, 23.06.2025
Кремль: Россия и Мали могут подписать соглашение об основах отношений
Россия и Мали по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода республики Ассими Гоитой планируют подписать двустороннее... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:57:00+03:00
2025-06-23T16:03:00+03:00
россия
мали
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия и Мали по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода республики Ассими Гоитой планируют подписать двустороннее соглашение об основах отношений между государствами, сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля ко встрече."Планируется, что в ходе нынешнего визита будет рассмотрена реализация достигнутых ранее договоренностей, прежде всего в торгово-экономической сфере, намечены дальнейшие совместные шаги по развитию сотрудничества в различных областях. Кроме того, к подписанию готовится ряд двусторонних соглашений, в частности, об основах отношений между Россией и Мали", - сообщается в материалах.
https://ria.ru/20250623/mali-2024269946.html
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россия, мали, владимир путин, в мире
Россия, Мали, Владимир Путин, В мире
Кремль: Россия и Мали могут подписать соглашение об основах отношений

Россия и Мали планируют подписать двустороннее соглашение об основах отношений

© AP PhotoДемонстрант с флагом в столице Мали Бамако
Демонстрант с флагом в столице Мали Бамако - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo
Демонстрант с флагом в столице Мали Бамако. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия и Мали по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода республики Ассими Гоитой планируют подписать двустороннее соглашение об основах отношений между государствами, сообщается в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля ко встрече.
"Планируется, что в ходе нынешнего визита будет рассмотрена реализация достигнутых ранее договоренностей, прежде всего в торгово-экономической сфере, намечены дальнейшие совместные шаги по развитию сотрудничества в различных областях. Кроме того, к подписанию готовится ряд двусторонних соглашений, в частности, об основах отношений между Россией и Мали", - сообщается в материалах.
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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