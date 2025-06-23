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Слуцкий провел встречу с главой Комитета по внешним связям Парламента Индии

Слуцкий провел встречу с главой Комитета по внешним связям Парламента Индии - РИА Новости, 24.06.2025

Слуцкий провел встречу с главой Комитета по внешним связям Парламента Индии

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий провёл встречу с главой Комитета по внешним связям Парламента Индии Шаши... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-23T18:20:00+03:00

2025-06-23T18:20:00+03:00

2025-06-24T20:38:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий провёл встречу с главой Комитета по внешним связям Парламента Индии Шаши Тхаруром в Москве. Визит индийского политика состоялся по приглашению телеканала RT.Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая конфликты на Ближнем Востоке и в Газе, ситуацию вокруг Украины, а также недавнее военное противостояние между Индией и Пакистаном.Политики обсудили пути мирного урегулирования и итоги стамбульских переговоров по Украине, обострение ситуации между Израилем и Ираном, проведение конференций по безопасности в Азиатском регионе, а также выразили заинтересованность в активизации контактов между парламентариями в рамках БРИКС.В ходе обсуждения мирного процесса по Украине, отвечая на вопрос индийского коллеги о перспективах завершения боевых действий, Леонид Слуцкий отметил необходимость скорейшего прекращения конфликта."Но проблема не в нас, – подчеркнул он. – Как это было и с Минскими соглашениями. [Президент Украины Владимир] Зеленский тогда весьма цинично заявил: “Мы не собирались выполнять ни одного пункта Минских соглашений.”"В свою очередь, Шаши Тхарур затронул тему недавнего конфликта между Индией и Пакистаном, спровоцированного террористическим актом 22 апреля 2025 года, совершённым группой боевиков в районе города Пахалгам в южном Кашмире. Политик подчеркнул, что для Индии это, в первую очередь, вопрос борьбы с терроризмом в целях обеспечения национальной безопасности:"Факт остаётся фактом: есть страна, которая, к сожалению, предоставляет убежище террористическим группам, обучает, финансирует и вооружает их. Индия не может игнорировать тот факт, что Пакистан покровительствует террористам", – заявил Тхарур.Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию российско-индийских двусторонних отношений. Подчёркнут был их долгосрочный и партнёрский характер."Сегодняшняя встреча является прекрасной возможностью для тесного общения с ключевыми парламентариями из важнейших стран в системе мировой политики и международных отношений," – отметил Леонид Слуцкий. "Безусловно, Индия – одна из таких стран. Более того, она является членом БРИКС. Мы можем и должны говорить о будущем БРИКС, в том числе и с точки зрения создания в ближайшие годы полноценного парламентского измерения БРИКС. Об этом мы уже говорим в Межпарламентском союзе, где фактически создана группа “БРИКС Плюс”, открытая также для представителей парламентов тех стран, которые пока в БРИКС не входят. Конечно, существует множество других как локальных, так и глобальных тем, которые мы также затронули в ходе нашей встречи. Кроме того, мы с нашим коллегой находимся в постоянном личном контакте."

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в мире, индия, украина, пакистан, леонид слуцкий (политик), брикс