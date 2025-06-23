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В Крыму возбудили дело после нападения льва в парке "Тайган"
В Крыму возбудили дело после нападения льва в парке "Тайган" - РИА Новости, 23.06.2025
В Крыму возбудили дело после нападения льва в парке "Тайган"
Нападение льва в парке "Тайган" стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:14:00+03:00
2025-06-23T17:14:00+03:00
2025-06-23T17:20:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападение льва в парке "Тайган" стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.В воскресенье ведомство сообщило, что учредитель парка "Тайган" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери."Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (статья 143 УК РФ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что следствием проведены осмотры места трагедии, изъяты предметы и вещи, которые подлежат исследованию и приобщению к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, опрошены сотрудники парка, устанавливается круг свидетелей, назначен ряд экспертиз, изучается документация по соблюдению техники безопасности."Ход расследования уголовного дела поставлен руководством Главного следственного управления на личный контроль", - добавили в ведомстве.Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму возбудили дело после нападения льва в парке "Тайган"
СК: в парке "Тайган" лев мог напасть из-за нарушения правил техники безопасности
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Нападение льва в парке "Тайган" стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале
регионального следственного управления СК РФ.
В воскресенье ведомство сообщило, что учредитель парка "Тайган" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков пришел в сознание и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (статья 143 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствием проведены осмотры места трагедии, изъяты предметы и вещи, которые подлежат исследованию и приобщению к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, опрошены сотрудники парка, устанавливается круг свидетелей, назначен ряд экспертиз, изучается документация по соблюдению техники безопасности.
"Ход расследования уголовного дела поставлен руководством Главного следственного управления на личный контроль", - добавили в ведомстве.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.