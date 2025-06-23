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В Нью-Йорке из-за сильного шторма погибли люди - РИА Новости, 23.06.2025
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03:21 23.06.2025
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В Нью-Йорке из-за сильного шторма погибли люди
В Нью-Йорке из-за сильного шторма погибли люди - РИА Новости, 23.06.2025
В Нью-Йорке из-за сильного шторма погибли люди
Три человека погибли в центральной части штата Нью-Йорк в результате сильного шторма, сопровождавшегося проливными дождями, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T03:21:00+03:00
2025-06-23T03:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Три человека погибли в центральной части штата Нью-Йорк в результате сильного шторма, сопровождавшегося проливными дождями, сообщает газета New York Times со ссылкой на местные власти. "По словам шерифа Роберта Масиола, гибель людей произошла в результате двух отдельных случаев падения деревьев в городе Киркленд округа Онейда," – пишет издание. Из-за сильного ливня, повлекшего за собой наводнение, в округе в течение более шести часов действовал режим чрезвычайной ситуации. Размыв дорог привел к падению двух деревьев на жилые дома: в первом случае погибла 50-летняя женщина, во втором – две шестилетние девочки.
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
В Нью-Йорке из-за сильного шторма погибли люди

В Нью-Йорке из-за сильного шторма погибли три человека

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Три человека погибли в центральной части штата Нью-Йорк в результате сильного шторма, сопровождавшегося проливными дождями, сообщает газета New York Times со ссылкой на местные власти.
"По словам шерифа Роберта Масиола, гибель людей произошла в результате двух отдельных случаев падения деревьев в городе Киркленд округа Онейда," – пишет издание.
Из-за сильного ливня, повлекшего за собой наводнение, в округе в течение более шести часов действовал режим чрезвычайной ситуации. Размыв дорог привел к падению двух деревьев на жилые дома: в первом случае погибла 50-летняя женщина, во втором – две шестилетние девочки.
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