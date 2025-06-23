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В Нью-Йорке из-за сильного шторма погибли люди

В Нью-Йорке из-за сильного шторма погибли люди - РИА Новости, 23.06.2025

В Нью-Йорке из-за сильного шторма погибли люди

Три человека погибли в центральной части штата Нью-Йорк в результате сильного шторма, сопровождавшегося проливными дождями, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T03:21:00+03:00

2025-06-23T03:21:00+03:00

2025-06-23T03:21:00+03:00

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нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Три человека погибли в центральной части штата Нью-Йорк в результате сильного шторма, сопровождавшегося проливными дождями, сообщает газета New York Times со ссылкой на местные власти. "По словам шерифа Роберта Масиола, гибель людей произошла в результате двух отдельных случаев падения деревьев в городе Киркленд округа Онейда," – пишет издание. Из-за сильного ливня, повлекшего за собой наводнение, в округе в течение более шести часов действовал режим чрезвычайной ситуации. Размыв дорог привел к падению двух деревьев на жилые дома: в первом случае погибла 50-летняя женщина, во втором – две шестилетние девочки.

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нью-йорк (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город)