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В Нью-Йорке из-за сильного шторма погибли люди
В Нью-Йорке из-за сильного шторма погибли люди - РИА Новости, 23.06.2025
В Нью-Йорке из-за сильного шторма погибли люди
Три человека погибли в центральной части штата Нью-Йорк в результате сильного шторма, сопровождавшегося проливными дождями, сообщает газета New York Times со... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T03:21:00+03:00
2025-06-23T03:21:00+03:00
2025-06-23T03:21:00+03:00
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нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Три человека погибли в центральной части штата Нью-Йорк в результате сильного шторма, сопровождавшегося проливными дождями, сообщает газета New York Times со ссылкой на местные власти. "По словам шерифа Роберта Масиола, гибель людей произошла в результате двух отдельных случаев падения деревьев в городе Киркленд округа Онейда," – пишет издание. Из-за сильного ливня, повлекшего за собой наводнение, в округе в течение более шести часов действовал режим чрезвычайной ситуации. Размыв дорог привел к падению двух деревьев на жилые дома: в первом случае погибла 50-летняя женщина, во втором – две шестилетние девочки.
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нью-йорк (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город)
В Нью-Йорке из-за сильного шторма погибли люди
В Нью-Йорке из-за сильного шторма погибли три человека