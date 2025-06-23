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Как футболист Александр Шестернев потерял все, став пьяницей

Как футболист Александр Шестернев потерял все, став пьяницей - РИА Новости, 23.06.2025

Как футболист Александр Шестернев потерял все, став пьяницей

Он был капитаном сборной СССР, ее несгибаемым лидером и одним из лучших защитников в истории отечественного футбола. Но за громкими победами и всеобщим... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:05:00+03:00

2025-06-23T19:05:00+03:00

2025-06-23T19:05:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Он был капитаном сборной СССР, ее несгибаемым лидером и одним из лучших защитников в истории отечественного футбола. Но за громкими победами и всеобщим признанием скрывалась личная трагедия, которая сломала его жизнь. После головокружительного взлета Александр Шестернёв стремительно катился в пропасть: развод, одиночество, алкоголизм и медленное саморазрушение. Как легенда футбола, некогда внушавший страх соперникам, превратился в одинокого пьяницу? Почему даже друзья не смогли его спасти?От славы до днаЖизнь Альберта Шестернёва была наполнена всем, о чем мечтает любой спортсмен: слава, многочисленные титулы, всенародная любовь и уважение со стороны товарищей по команде, а также зависть соперников. Его карьера складывалась блестяще — он мог стать тренером мирового уровня, работать в сборной СССР и навсегда остаться в большом футболе как наставник нового поколения талантливых игроков. Но судьба распорядилась иначе. Вместо дальнейшего взлета и признания Альберт Шестернёв постепенно исчезал из поля зрения публики и футбольного мира.Чтобы понять, где именно все пошло не так, стоит заглянуть в середину 1960 годов. Время, когда неприступный и надежный защитник влюбился в блестящую, талантливую, но роковую для него женщину — знаменитую фигуристку Татьяну Жук.Их знакомство казалось словно сюжет из красивой легенды. Она — юная спортивная звезда на коньках, уже успевшая прославиться своей грацией и мастерством, он — капитан сборной СССР по футболу, символ силы и надежности, оба находились на пике своей карьеры, оба были горды и признаны в спортивном мире. Однако за этой блистательной оберткой скрывались трещины, которые вскоре стали причиной серьезных испытаний для их отношений.Встреча произошла в физкультурно-врачебном центре — месте, где спортсмены регулярно проходили медицинские осмотры и реабилитацию. Это была случайная встреча, которая быстро переросла во взаимный интерес и последующие свидания. Молодые люди проводили время вместе, посещая рестораны, в том числе знаменитый "Метрополь", где их появление не оставалось незамеченным. Их союз вскоре увенчался громкой свадьбой, о которой писали в прессе с восторгом, сравнивая с королевской церемонией — настолько яркой и значимой она казалась для спортивного общества того времени.Однако за внешним блеском и общественным вниманием скрывались сложности, которые постепенно разрушали их отношения и влияли на судьбу Альберта Шестернёва, заставляя его медленно исчезать из большого спорта, несмотря на все перспективы и таланты.Предательство сломило дух футболистаШестернёв боготворил свою жену. Он мечтал о семье, уюте и совместном будущем. Чтобы порадовать Татьяну, он покупал ей дорогие подарки. Однажды привез из Южной Америки целый чемодан платьев, а также приобрел для нее белую "Волгу" в экспортной версии — настоящую роскошь для тех времен. Однако вся эта внешняя пышность не могла скрыть простую, но горькую правду. По слухам, Татьяна Жук вышла замуж назло другому — фигуристу Александру Горелику, которого она безумно любила."Алик был простофиля, с девушками не умел общаться, стеснялся... А фигуристка Танька Жук с братцем его и окрутила", — вспоминал одноклубник Шестернёва, Владимир Пономарев.Эта наивность и неспособность защититься в личной жизни оказались роковыми для футболиста. Там, где он блистал на футбольном поле, в домашней жизни он чувствовал себя потерянным. Их брак продлился шесть лет. В семье родилась дочь, которая, к сожалению, серьезно заболела. Но даже это не сломило Шестернёва. Его сломало другое — одиночество, уход любимой и крах мечты о настоящей семье.Как капитан сборной СССР проиграл битву с самим собойПосле развода Шестернёв еще пытался удержаться в футбольной жизни. Он работал с молодежью, входил в тренерский штаб ЦСКА, а некоторое время даже возглавлял команду. Однако былого энтузиазма и вдохновения уже не осталось — прежняя страсть к игре угасла. На фоне профессиональных неудач и личных переживаний Альберт постепенно начал пить. Сначала это было понемногу, по чуть-чуть — как говорили друзья, он "отказывать не умел". Со временем алкоголь стал появляться все чаще и чаще. Вначале у него дома в шкафу стояла канистра с чачей, а затем появились граненые стаканы, которые он опустошал в два глотка. Он пил тихо, но регулярно, и эта привычка становилась все более разрушительной.В ЦСКА на него уже махнули рукой: "Пьет. Жалко, но что поделать?" — говорили коллеги. Друзья пытались помочь, приглашая его в поездки ветеранов, надеясь, что смена обстановки отвлечет и поддержит. Но даже там он не мог избавиться от зависимости. На застольях он сидел с неизменным спокойствием, словно ничто в мире не могло его тронуть. Однако тело постепенно сдавалось: печень, поджелудочная железа и сердце начали подводить его все сильнее.В возрасте 53 лет Шестернёв скончался от цирроза печени. Его уход был медленным и тяжелым, но при этом он сохранял улыбку на лице — словно пытался скрыть свою боль. По словам близких, в последние недели жизни он едва мог передвигаться и даже шутил про свои "ноженьки".Похоронили его как героя, но с оттенком глубокой трагедии. Все знали, каким мог бы стать этот человек, если бы однажды не допустил роковой ошибки в личной жизни.Татьяна Жук вышла замуж во второй раз, приняла фамилию Соколова и вместе с новым мужем переехала на север, где родила еще одного ребенка. Ее жизнь оборвалась так же внезапно и незаметно, как и началась. Она умерла в 2011 году, почти не привлекая внимания, словно ее судьба была лишь побочным эпизодом в трагической истории великого футболиста.Любовь может стать началом новой жизни, а может привести к ее концу. Несмотря на несгибаемый характер на футбольном поле, Альберт Шестернёв оказался беззащитен в семейных отношениях. В итоге один из величайших футболистов СССР не смог пережить разрыв с женщиной, которую считал смыслом своей жизни. Так фигуристка стала для него не музой, а личным роком.

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олимпийские игры, спорт, ссср, южная америка, метрополь