https://ria.ru/20250623/shelest-2024867182.html
Шелест: Омск стал городом-побратимом белорусского Бреста
Шелест: Омск стал городом-побратимом белорусского Бреста - РИА Новости, 23.06.2025
Шелест: Омск стал городом-побратимом белорусского Бреста
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что подписал с председателем Брестского горисполкома Сергеем Лободинским соглашение о побратимстве двух городов. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:46:00+03:00
2025-06-23T15:46:00+03:00
2025-06-23T16:16:00+03:00
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ОМСК, 23 июн - РИА Новости. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что подписал с председателем Брестского горисполкома Сергеем Лободинским соглашение о побратимстве двух городов. "Подписали соглашение о побратимстве с председателем Брестского горисполкома Сергеем Николаевичем Лободинским. Будем развивать взаимоотношения между нашими городами. Видим перспективу для предприятий пищевой, перерабатывающей и легкой промышленности, туристического направления", - написал Шелест в своем Telegram-канале. Он также отметил, что сейчас добраться до Бреста можно прямым рейсом из Москвы и выразил надежду, что в перспективе у Омска тоже появится прямое авиасообщение с новым городом-побратимом. Делегация Омска находится с официальным визитом в Республике Беларусь. Столица Беларуси Минск уже является побратимом Омска, несколькими днями ранее было подписано соглашение о побратимстве с Витебском, в планах - аналогичный документ с городом Гродно.
https://ria.ru/20250623/kemerovo-2024835539.html
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омск, брест, россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Омск, Брест, Россия, Белоруссия
Шелест: Омск стал городом-побратимом белорусского Бреста
Омск стал городом-побратимом Бреста
ОМСК, 23 июн - РИА Новости. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что подписал с председателем Брестского горисполкома Сергеем Лободинским соглашение о побратимстве двух городов.
"Подписали соглашение о побратимстве с председателем Брестского горисполкома Сергеем Николаевичем Лободинским. Будем развивать взаимоотношения между нашими городами. Видим перспективу для предприятий пищевой, перерабатывающей и легкой промышленности, туристического направления", - написал Шелест в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что сейчас добраться до Бреста можно прямым рейсом из Москвы и выразил надежду, что в перспективе у Омска тоже появится прямое авиасообщение с новым городом-побратимом.
Делегация Омска находится с официальным визитом в Республике Беларусь. Столица Беларуси Минск уже является побратимом Омска, несколькими днями ранее было подписано соглашение о побратимстве с Витебском, в планах - аналогичный документ с городом Гродно.