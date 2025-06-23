https://ria.ru/20250623/shelest-2024867182.html

Шелест: Омск стал городом-побратимом белорусского Бреста

Шелест: Омск стал городом-побратимом белорусского Бреста - РИА Новости, 23.06.2025

Шелест: Омск стал городом-побратимом белорусского Бреста

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что подписал с председателем Брестского горисполкома Сергеем Лободинским соглашение о побратимстве двух городов. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:46:00+03:00

2025-06-23T15:46:00+03:00

2025-06-23T16:16:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

омск

брест

россия

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737029215_0:511:2732:2048_1920x0_80_0_0_2bb82d86a6bff41fe3fb5db31ec57f95.jpg

ОМСК, 23 июн - РИА Новости. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что подписал с председателем Брестского горисполкома Сергеем Лободинским соглашение о побратимстве двух городов. "Подписали соглашение о побратимстве с председателем Брестского горисполкома Сергеем Николаевичем Лободинским. Будем развивать взаимоотношения между нашими городами. Видим перспективу для предприятий пищевой, перерабатывающей и легкой промышленности, туристического направления", - написал Шелест в своем Telegram-канале. Он также отметил, что сейчас добраться до Бреста можно прямым рейсом из Москвы и выразил надежду, что в перспективе у Омска тоже появится прямое авиасообщение с новым городом-побратимом. Делегация Омска находится с официальным визитом в Республике Беларусь. Столица Беларуси Минск уже является побратимом Омска, несколькими днями ранее было подписано соглашение о побратимстве с Витебском, в планах - аналогичный документ с городом Гродно.

https://ria.ru/20250623/kemerovo-2024835539.html

омск

брест

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омск, брест, россия, белоруссия