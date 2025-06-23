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Израиль начал серию атак по военным объектам в Тегеране, заявили в ЦАХАЛ

Израиль начал серию атак по военным объектам в Тегеране, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 23.06.2025

Израиль начал серию атак по военным объектам в Тегеране, заявили в ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить новую серию атак по военным объектам в Тегеране, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить новую серию атак по военным объектам в Тегеране, сообщила в понедельник пресс-служба армии."ВВС Израиля проводят новую серию ударов по военным объектам в Тегеране", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, тегеран (город)