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Израиль начал серию атак по военным объектам в Тегеране, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 23.06.2025
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11:45 23.06.2025 (обновлено: 11:49 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/seriya-2024788355.html
Израиль начал серию атак по военным объектам в Тегеране, заявили в ЦАХАЛ
Израиль начал серию атак по военным объектам в Тегеране, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 23.06.2025
Израиль начал серию атак по военным объектам в Тегеране, заявили в ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить новую серию атак по военным объектам в Тегеране, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить новую серию атак по военным объектам в Тегеране, сообщила в понедельник пресс-служба армии."ВВС Израиля проводят новую серию ударов по военным объектам в Тегеране", - говорится в сообщении.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, тегеран (город)
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Тегеран (город)
Израиль начал серию атак по военным объектам в Тегеране, заявили в ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: ВВС Израиля начали серию атак по военным объектам в Тегеране

© AP Photo / Vahid SalemiДым после атаки Израиля в Тегеране
Дым после атаки Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым после атаки Израиля в Тегеране
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить новую серию атак по военным объектам в Тегеране, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"ВВС Израиля проводят новую серию ударов по военным объектам в Тегеране", - говорится в сообщении.
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В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильТегеран (город)
 
 
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