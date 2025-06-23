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Израиль начал серию атак по военным объектам в Тегеране, заявили в ЦАХАЛ
Израиль начал серию атак по военным объектам в Тегеране, заявили в ЦАХАЛ - РИА Новости, 23.06.2025
Израиль начал серию атак по военным объектам в Тегеране, заявили в ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить новую серию атак по военным объектам в Тегеране, сообщила в понедельник пресс-служба армии. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T11:45:00+03:00
2025-06-23T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проводить новую серию атак по военным объектам в Тегеране, сообщила в понедельник пресс-служба армии."ВВС Израиля проводят новую серию ударов по военным объектам в Тегеране", - говорится в сообщении.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, тегеран (город)
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Тегеран (город)
Израиль начал серию атак по военным объектам в Тегеране, заявили в ЦАХАЛ
ЦАХАЛ: ВВС Израиля начали серию атак по военным объектам в Тегеране