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Песков: передача сербской военной продукции Киеву требует особого внимания - РИА Новости, 23.06.2025
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16:49 23.06.2025 (обновлено: 17:08 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/serbiya-2024884104.html
Песков: передача сербской военной продукции Киеву требует особого внимания
Песков: передача сербской военной продукции Киеву требует особого внимания - РИА Новости, 23.06.2025
Песков: передача сербской военной продукции Киеву требует особого внимания
Тема передачи сербской военной продукции Украине требует особого внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Life Александру... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:49:00+03:00
2025-06-23T17:08:00+03:00
в мире
дмитрий песков
россия
сербия
александр вучич
украина
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Тема передачи сербской военной продукции Украине требует особого внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву."Конечно, требует особого внимания, учитывая болезненность этой темы для нас да и для самой Сербии", — отметил он.Другие заявленияСитуация с поставками сербского оружия на Украину
https://ria.ru/20250611/vuchich-2022375683.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019106534.html
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в мире, дмитрий песков, россия, сербия, александр вучич, украина, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
В мире, Дмитрий Песков, Россия, Сербия, Александр Вучич, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО

Песков: передача сербской военной продукции Киеву требует особого внимания

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Тема передачи сербской военной продукции Украине требует особого внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
"Конечно, требует особого внимания, учитывая болезненность этой темы для нас да и для самой Сербии", — отметил он.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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11 июня, 21:00
Другие заявления
  • Москва и Белград затрагивали вопросы, касающиеся передачи сербской военной продукции Украине.
  • Россия надеется, что даже если случайно такая практика имела место, то Сербия примет меры, а отношения между двумя странами не ухудшатся.
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Ситуация с поставками сербского оружия на Украину

  • По данным СВР, сербские оборонные предприятия продолжают поставки снарядов Украине, в основном речь идет о боеприпасах для тяжелых дальнобойных систем.
  • В числе компаний-поставщиков: "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.
  • Чтобы прикрыть антироссийскую деятельность, они используют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников.
  • Среди последних — члены НАТО, а именно Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства.
  • Такая схема позволяет Украине формально получать "уже как бы не сербскую военную продукцию", а собранную на оружейных заводах других государств.
  • Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что Белград не поставляет оружие ВСУ прямо и намеренно, но допустил, что сербская военная продукция попадает на Украину через другие страны.
  • Сначала он заявил, что поручит не выполнять договоры о поставках вооружений, если есть сомнения в конечном получателе этой продукции.
  • Сегодня же Вучич объявил о приостановке всего экспорта боеприпасов, отметив, что теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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В миреДмитрий ПесковРоссияСербияАлександр ВучичУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТО
 
 
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