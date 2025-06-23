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Песков: передача сербской военной продукции Киеву требует особого внимания

Песков: передача сербской военной продукции Киеву требует особого внимания - РИА Новости, 23.06.2025

Песков: передача сербской военной продукции Киеву требует особого внимания

Тема передачи сербской военной продукции Украине требует особого внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Life Александру... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:49:00+03:00

2025-06-23T16:49:00+03:00

2025-06-23T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Тема передачи сербской военной продукции Украине требует особого внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву."Конечно, требует особого внимания, учитывая болезненность этой темы для нас да и для самой Сербии", — отметил он.Другие заявленияСитуация с поставками сербского оружия на Украину

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https://ria.ru/20250526/ukraina-2019106534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, дмитрий песков, россия, сербия, александр вучич, украина, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато