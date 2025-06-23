Песков: передача сербской военной продукции Киеву требует особого внимания
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Тема передачи сербской военной продукции Украине требует особого внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
"Конечно, требует особого внимания, учитывая болезненность этой темы для нас да и для самой Сербии", — отметил он.
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Ситуация с поставками сербского оружия на Украину
- По данным СВР, сербские оборонные предприятия продолжают поставки снарядов Украине, в основном речь идет о боеприпасах для тяжелых дальнобойных систем.
- В числе компаний-поставщиков: "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.
- Чтобы прикрыть антироссийскую деятельность, они используют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников.
- Среди последних — члены НАТО, а именно Чехия, Польша и Болгария, а также африканские государства.
- Такая схема позволяет Украине формально получать "уже как бы не сербскую военную продукцию", а собранную на оружейных заводах других государств.
- Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что Белград не поставляет оружие ВСУ прямо и намеренно, но допустил, что сербская военная продукция попадает на Украину через другие страны.
- Сначала он заявил, что поручит не выполнять договоры о поставках вооружений, если есть сомнения в конечном получателе этой продукции.
- Сегодня же Вучич объявил о приостановке всего экспорта боеприпасов, отметив, что теперь для их отправки за рубеж нужны особые решения.
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