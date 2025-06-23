https://ria.ru/20250623/serbiya-2024881955.html
В Кремле надеются, что отношения с Сербией не ухудшатся
В Кремле надеются, что отношения с Сербией не ухудшатся - РИА Новости, 23.06.2025
В Кремле надеются, что отношения с Сербией не ухудшатся
Москва надеется, что отношения РФ и Сербии не ухудшатся на фоне сообщений о передаче боеприпасов Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:40:00+03:00
2025-06-23T16:40:00+03:00
2025-06-23T16:52:00+03:00
сербия
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва надеется, что отношения РФ и Сербии не ухудшатся на фоне сообщений о передаче боеприпасов Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину."Мы надеемся, что нет", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, насколько теперь отношения РФ и Сербии могут ухудшиться на фоне новостей о передаче боеприпасов.
https://ria.ru/20250623/serbiya-2024880998.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, украина, дмитрий песков
Сербия, Россия, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле надеются, что отношения с Сербией не ухудшатся
В Кремле надеются, что сообщения о боеприпасах не ухудшат отношения с Сербией