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В Кремле надеются, что отношения с Сербией не ухудшатся - РИА Новости, 23.06.2025
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16:40 23.06.2025 (обновлено: 16:52 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/serbiya-2024881955.html
В Кремле надеются, что отношения с Сербией не ухудшатся
В Кремле надеются, что отношения с Сербией не ухудшатся - РИА Новости, 23.06.2025
В Кремле надеются, что отношения с Сербией не ухудшатся
Москва надеется, что отношения РФ и Сербии не ухудшатся на фоне сообщений о передаче боеприпасов Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025
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сербия
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва надеется, что отношения РФ и Сербии не ухудшатся на фоне сообщений о передаче боеприпасов Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.&quot;Мы надеемся, что нет&quot;, - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, насколько теперь отношения РФ и Сербии могут ухудшиться на фоне новостей о передаче боеприпасов.
https://ria.ru/20250623/serbiya-2024880998.html
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сербия, россия, украина, дмитрий песков
Сербия, Россия, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле надеются, что отношения с Сербией не ухудшатся

В Кремле надеются, что сообщения о боеприпасах не ухудшат отношения с Сербией

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский кремль
Московский кремль - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва надеется, что отношения РФ и Сербии не ухудшатся на фоне сообщений о передаче боеприпасов Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.
«

"Мы надеемся, что нет", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, насколько теперь отношения РФ и Сербии могут ухудшиться на фоне новостей о передаче боеприпасов.

Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Россия обсуждала с Сербией поставки оружия Украине, заявил Песков
Вчера, 16:36
 
СербияРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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