https://ria.ru/20250623/serbiya-2024881955.html

В Кремле надеются, что отношения с Сербией не ухудшатся

В Кремле надеются, что отношения с Сербией не ухудшатся - РИА Новости, 23.06.2025

В Кремле надеются, что отношения с Сербией не ухудшатся

Москва надеется, что отношения РФ и Сербии не ухудшатся на фоне сообщений о передаче боеприпасов Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:40:00+03:00

2025-06-23T16:40:00+03:00

2025-06-23T16:52:00+03:00

сербия

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва надеется, что отношения РФ и Сербии не ухудшатся на фоне сообщений о передаче боеприпасов Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину."Мы надеемся, что нет", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, насколько теперь отношения РФ и Сербии могут ухудшиться на фоне новостей о передаче боеприпасов.

https://ria.ru/20250623/serbiya-2024880998.html

сербия

россия

украина

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Наталья Макарова

сербия, россия, украина, дмитрий песков