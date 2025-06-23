Рейтинг@Mail.ru
Россия обсуждала с Сербией поставки оружия Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 23.06.2025 (обновлено: 16:53 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/serbiya-2024880998.html
Россия обсуждала с Сербией поставки оружия Украине, заявил Песков
Россия обсуждала с Сербией поставки оружия Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
Россия обсуждала с Сербией поставки оружия Украине, заявил Песков
Россия обсуждала в ходе контактов с Сербией тему поставок сербской военной продукции Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:36:00+03:00
2025-06-23T16:53:00+03:00
россия
сербия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753949809_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_6c87e90ed308b62330ad59de0c3c5dac.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия обсуждала в ходе контактов с Сербией тему поставок сербской военной продукции Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину."Эта тема поднималась в контактах с сербскими друзьями и были даны соответствующие заверения", - сообщил Песков журналисту Life Александру Юнашеву, комментируя сообщения о передаче боеприпасов, и выразил надежду, что будут приняты меры.
https://ria.ru/20250623/svr-2024849357.html
россия
сербия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1753949809_382:0:3111:2047_1920x0_80_0_0_aa9b68a6d3a4e4b2185de99d9654933a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сербия, украина, дмитрий песков
Россия, Сербия, Украина, Дмитрий Песков
Россия обсуждала с Сербией поставки оружия Украине, заявил Песков

Песков: РФ и Сербия затрагивали тему передачи сербской военной продукции Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Флаги России и Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия обсуждала в ходе контактов с Сербией тему поставок сербской военной продукции Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.
"Эта тема поднималась в контактах с сербскими друзьями и были даны соответствующие заверения", - сообщил Песков журналисту Life Александру Юнашеву, комментируя сообщения о передаче боеприпасов, и выразил надежду, что будут приняты меры.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
СВР: Сербия знает, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военных
Вчера, 14:57
 
РоссияСербияУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала