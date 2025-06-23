https://ria.ru/20250623/serbiya-2024880998.html
Россия обсуждала с Сербией поставки оружия Украине, заявил Песков
Россия обсуждала с Сербией поставки оружия Украине, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2025
Россия обсуждала с Сербией поставки оружия Украине, заявил Песков
Россия обсуждала в ходе контактов с Сербией тему поставок сербской военной продукции Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:36:00+03:00
2025-06-23T16:36:00+03:00
2025-06-23T16:53:00+03:00
россия
сербия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия обсуждала в ходе контактов с Сербией тему поставок сербской военной продукции Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину."Эта тема поднималась в контактах с сербскими друзьями и были даны соответствующие заверения", - сообщил Песков журналисту Life Александру Юнашеву, комментируя сообщения о передаче боеприпасов, и выразил надежду, что будут приняты меры.
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россия, сербия, украина, дмитрий песков
Россия, Сербия, Украина, Дмитрий Песков
Россия обсуждала с Сербией поставки оружия Украине, заявил Песков
Песков: РФ и Сербия затрагивали тему передачи сербской военной продукции Украине