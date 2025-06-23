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СВР рассказала об обходном пути Сербии по поставке вооружения Украине
СВР рассказала об обходном пути Сербии по поставке вооружения Украине - РИА Новости, 23.06.2025
СВР рассказала об обходном пути Сербии по поставке вооружения Украине
Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей, заявили в понедельник... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:52:00+03:00
2025-06-23T14:52:00+03:00
2025-06-23T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки", - говорится в сообщении. Отмечается, что такая схема позволяет Киеву в дальнейшем формально получать "уже как бы не сербскую военную продукцию", а собранную на оружейных заводах западных государств.
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сербия, украина, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, в мире
Сербия, Украина, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, В мире
СВР рассказала об обходном пути Сербии по поставке вооружения Украине
СВР: боеприпасы Сербии для Украины отправляются в страну НАТО в виде деталей