https://ria.ru/20250623/serbiya-2024848032.html

СВР рассказала об обходном пути Сербии по поставке вооружения Украине

СВР рассказала об обходном пути Сербии по поставке вооружения Украине - РИА Новости, 23.06.2025

СВР рассказала об обходном пути Сербии по поставке вооружения Украине

Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей, заявили в понедельник... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:52:00+03:00

2025-06-23T14:52:00+03:00

2025-06-23T14:52:00+03:00

сербия

украина

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки", - говорится в сообщении. Отмечается, что такая схема позволяет Киеву в дальнейшем формально получать "уже как бы не сербскую военную продукцию", а собранную на оружейных заводах западных государств.

https://ria.ru/20250613/serbija-2022661777.html

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сербия, украина, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, в мире