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СВР рассказала об обходном пути Сербии по поставке вооружения Украине - РИА Новости, 23.06.2025
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14:52 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/serbiya-2024848032.html
СВР рассказала об обходном пути Сербии по поставке вооружения Украине
СВР рассказала об обходном пути Сербии по поставке вооружения Украине - РИА Новости, 23.06.2025
СВР рассказала об обходном пути Сербии по поставке вооружения Украине
Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей, заявили в понедельник... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:52:00+03:00
2025-06-23T14:52:00+03:00
сербия
украина
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки", - говорится в сообщении. Отмечается, что такая схема позволяет Киеву в дальнейшем формально получать "уже как бы не сербскую военную продукцию", а собранную на оружейных заводах западных государств.
https://ria.ru/20250613/serbija-2022661777.html
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сербия, украина, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, в мире
Сербия, Украина, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, В мире
СВР рассказала об обходном пути Сербии по поставке вооружения Украине

СВР: боеприпасы Сербии для Украины отправляются в страну НАТО в виде деталей

© AP Photo / Darko VojinovicФлаг Сербии в Белграде
Флаг Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаг Сербии в Белграде. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такая схема позволяет Киеву в дальнейшем формально получать "уже как бы не сербскую военную продукцию", а собранную на оружейных заводах западных государств.
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СербияУкраинаНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияВ мире
 
 
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