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СВР обвинила Сербию в наращивании военного экспорта в зону противоборства - РИА Новости, 23.06.2025
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14:53 23.06.2025 (обновлено: 14:59 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/serbiya-2024847662.html
СВР обвинила Сербию в наращивании военного экспорта в зону противоборства
СВР обвинила Сербию в наращивании военного экспорта в зону противоборства - РИА Новости, 23.06.2025
СВР обвинила Сербию в наращивании военного экспорта в зону противоборства
Предприятия ВПК Сербии наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией, сообщает в понедельник пресс-бюро Службы... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:53:00+03:00
2025-06-23T14:59:00+03:00
сербия
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Предприятия ВПК Сербии наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией, сообщает в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)."В Киеве отмечают, что предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024847183.html
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сербия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Сербия, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР обвинила Сербию в наращивании военного экспорта в зону противоборства

СВР: Сербия наращивает военный экспорт в зону противоборства Запада с Россией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Предприятия ВПК Сербии наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией, сообщает в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
«
Киеве отмечают, что предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией", - говорится в сообщении.
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СербияРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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