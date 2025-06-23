https://ria.ru/20250623/serbiya-2024847662.html
СВР обвинила Сербию в наращивании военного экспорта в зону противоборства
СВР обвинила Сербию в наращивании военного экспорта в зону противоборства - РИА Новости, 23.06.2025
СВР обвинила Сербию в наращивании военного экспорта в зону противоборства
Предприятия ВПК Сербии наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией, сообщает в понедельник пресс-бюро Службы... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:53:00+03:00
2025-06-23T14:53:00+03:00
2025-06-23T14:59:00+03:00
сербия
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Предприятия ВПК Сербии наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией, сообщает в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)."В Киеве отмечают, что предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024847183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Сербия, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР обвинила Сербию в наращивании военного экспорта в зону противоборства
СВР: Сербия наращивает военный экспорт в зону противоборства Запада с Россией