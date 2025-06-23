https://ria.ru/20250623/serbiya-2024847662.html

СВР обвинила Сербию в наращивании военного экспорта в зону противоборства

СВР обвинила Сербию в наращивании военного экспорта в зону противоборства - РИА Новости, 23.06.2025

СВР обвинила Сербию в наращивании военного экспорта в зону противоборства

Предприятия ВПК Сербии наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией, сообщает в понедельник пресс-бюро Службы... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:53:00+03:00

2025-06-23T14:53:00+03:00

2025-06-23T14:59:00+03:00

сербия

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Предприятия ВПК Сербии наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией, сообщает в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)."В Киеве отмечают, что предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250623/ukraina-2024847183.html

сербия

россия

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Наталья Макарова

сербия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)