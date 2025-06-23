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Саперы уничтожили 3514 взрывоопасных предметов на Курилах - РИА Новости, 23.06.2025
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06:27 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/sapery-2024734468.html
Саперы уничтожили 3514 взрывоопасных предметов на Курилах
Саперы уничтожили 3514 взрывоопасных предметов на Курилах - РИА Новости, 23.06.2025
Саперы уничтожили 3514 взрывоопасных предметов на Курилах
Саперы армейского корпуса ВВО, дислоцированного на Сахалине, обнаружили и уничтожили 3514 взрывоопасных предметов в ходе разминирования курильского острова... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T06:27:00+03:00
2025-06-23T06:27:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн – РИА Новости. Саперы армейского корпуса ВВО, дислоцированного на Сахалине, обнаружили и уничтожили 3514 взрывоопасных предметов в ходе разминирования курильского острова Шумшу, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Сводный отряд разминирования округа уже очистил от опасных находок на Шумшу 28 гектаров из запланированных 44. Это территория будущего военно-исторического мемориального комплекса, приуроченного к 80-летию Великой Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, открытие которого состоится в августе. По данным пресс-службы, среди обнаруженных 3514 взрывоопасных предметов, которые уничтожаются методом подрыва, чаще всего саперы находили патроны от винтовок Мосина и Арисака, а также гранаты и снаряды. В работе участвуют более 20 военнослужащих, задействовано пять единиц спецтехники, а для проведения взрывных работ военным доставили 100 килограммов взрывчатого вещества. "Основные усилия по разминированию сосредоточены в районе мыса Курбатов, где планируется проведение исторической реконструкции высадки морского десанта. Также саперы завершили сплошную очистку участка местности сектора реконструкции взлетно-посадочной полосы в районе населенного пункта Байково", - отмечается в сообщении. После разминирования местности саперов планируют привлечь к военно-исторической реконструкции высадки морского десанта. Им предстоит участие в имитации и обозначении действий различных видов оружия и боевой техники совместно со специалистами Общероссийского общественного движения "Клубы исторической реконструкции России".
https://ria.ru/20250505/osovbozhdenie-2014102777.html
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сахалин, япония, общество
Сахалин, Япония, Общество
Саперы уничтожили 3514 взрывоопасных предметов на Курилах

Саперы ВВО уничтожили 3514 взрывоопасных предметов на курильском острове Шумшу

© Фото : региональное отделение Поисковое движение РоссииУчастники поисковой экспедиции на острове Шумшу
Участники поисковой экспедиции на острове Шумшу - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Фото : региональное отделение Поисковое движение России
Участники поисковой экспедиции на острове Шумшу. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн – РИА Новости. Саперы армейского корпуса ВВО, дислоцированного на Сахалине, обнаружили и уничтожили 3514 взрывоопасных предметов в ходе разминирования курильского острова Шумшу, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Сводный отряд разминирования округа уже очистил от опасных находок на Шумшу 28 гектаров из запланированных 44. Это территория будущего военно-исторического мемориального комплекса, приуроченного к 80-летию Великой Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, открытие которого состоится в августе.
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По данным пресс-службы, среди обнаруженных 3514 взрывоопасных предметов, которые уничтожаются методом подрыва, чаще всего саперы находили патроны от винтовок Мосина и Арисака, а также гранаты и снаряды. В работе участвуют более 20 военнослужащих, задействовано пять единиц спецтехники, а для проведения взрывных работ военным доставили 100 килограммов взрывчатого вещества.
"Основные усилия по разминированию сосредоточены в районе мыса Курбатов, где планируется проведение исторической реконструкции высадки морского десанта. Также саперы завершили сплошную очистку участка местности сектора реконструкции взлетно-посадочной полосы в районе населенного пункта Байково", - отмечается в сообщении.
После разминирования местности саперов планируют привлечь к военно-исторической реконструкции высадки морского десанта. Им предстоит участие в имитации и обозначении действий различных видов оружия и боевой техники совместно со специалистами Общероссийского общественного движения "Клубы исторической реконструкции России".
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