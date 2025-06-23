https://ria.ru/20250623/sapery-2024734468.html
Саперы уничтожили 3514 взрывоопасных предметов на Курилах
Саперы уничтожили 3514 взрывоопасных предметов на Курилах - РИА Новости, 23.06.2025
Саперы уничтожили 3514 взрывоопасных предметов на Курилах
Саперы армейского корпуса ВВО, дислоцированного на Сахалине, обнаружили и уничтожили 3514 взрывоопасных предметов в ходе разминирования курильского острова... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T06:27:00+03:00
2025-06-23T06:27:00+03:00
2025-06-23T06:27:00+03:00
сахалин
япония
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150020/82/1500208285_0:188:2016:1322_1920x0_80_0_0_5a1046d0a75b216278f087f0833cac9a.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн – РИА Новости. Саперы армейского корпуса ВВО, дислоцированного на Сахалине, обнаружили и уничтожили 3514 взрывоопасных предметов в ходе разминирования курильского острова Шумшу, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Сводный отряд разминирования округа уже очистил от опасных находок на Шумшу 28 гектаров из запланированных 44. Это территория будущего военно-исторического мемориального комплекса, приуроченного к 80-летию Великой Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, открытие которого состоится в августе. По данным пресс-службы, среди обнаруженных 3514 взрывоопасных предметов, которые уничтожаются методом подрыва, чаще всего саперы находили патроны от винтовок Мосина и Арисака, а также гранаты и снаряды. В работе участвуют более 20 военнослужащих, задействовано пять единиц спецтехники, а для проведения взрывных работ военным доставили 100 килограммов взрывчатого вещества. "Основные усилия по разминированию сосредоточены в районе мыса Курбатов, где планируется проведение исторической реконструкции высадки морского десанта. Также саперы завершили сплошную очистку участка местности сектора реконструкции взлетно-посадочной полосы в районе населенного пункта Байково", - отмечается в сообщении. После разминирования местности саперов планируют привлечь к военно-исторической реконструкции высадки морского десанта. Им предстоит участие в имитации и обозначении действий различных видов оружия и боевой техники совместно со специалистами Общероссийского общественного движения "Клубы исторической реконструкции России".
https://ria.ru/20250505/osovbozhdenie-2014102777.html
https://sn.ria.ru/20250512/osvoobozhdenie-2015602420.html
сахалин
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150020/82/1500208285_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_065e151a9e84fd2612db5fdaca4e1a7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, япония, общество
Сахалин, Япония, Общество
Саперы уничтожили 3514 взрывоопасных предметов на Курилах
Саперы ВВО уничтожили 3514 взрывоопасных предметов на курильском острове Шумшу
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн – РИА Новости. Саперы армейского корпуса ВВО, дислоцированного на Сахалине, обнаружили и уничтожили 3514 взрывоопасных предметов в ходе разминирования курильского острова Шумшу, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Сводный отряд разминирования округа уже очистил от опасных находок на Шумшу 28 гектаров из запланированных 44. Это территория будущего военно-исторического мемориального комплекса, приуроченного к 80-летию Великой Победы над милитаристской Японией
и окончанию Второй мировой войны, открытие которого состоится в августе.
По данным пресс-службы, среди обнаруженных 3514 взрывоопасных предметов, которые уничтожаются методом подрыва, чаще всего саперы находили патроны от винтовок Мосина и Арисака, а также гранаты и снаряды. В работе участвуют более 20 военнослужащих, задействовано пять единиц спецтехники, а для проведения взрывных работ военным доставили 100 килограммов взрывчатого вещества.
"Основные усилия по разминированию сосредоточены в районе мыса Курбатов, где планируется проведение исторической реконструкции высадки морского десанта. Также саперы завершили сплошную очистку участка местности сектора реконструкции взлетно-посадочной полосы в районе населенного пункта Байково", - отмечается в сообщении.
После разминирования местности саперов планируют привлечь к военно-исторической реконструкции высадки морского десанта. Им предстоит участие в имитации и обозначении действий различных видов оружия и боевой техники совместно со специалистами Общероссийского общественного движения "Клубы исторической реконструкции России".