https://ria.ru/20250623/sanktsii-2024716605.html

Постпреды стран ЕС обсудят новый пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС обсудят новый пакет санкций против России - РИА Новости, 23.06.2025

Постпреды стран ЕС обсудят новый пакет санкций против России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсудят на своем заседании в понедельник в Брюсселе 18-й по счету пакет санкций против России, следует из... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T00:48:00+03:00

2025-06-23T00:48:00+03:00

2025-06-23T00:48:00+03:00

россия

брюссель

украина

евросоюз

еврокомиссия

северный поток

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсудят на своем заседании в понедельник в Брюсселе 18-й по счету пакет санкций против России, следует из повестки встречи, которая начнется в 17.00 (18.00 мск). "Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические санкции). Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (блок персональных санкций). Подготовка к утверждению", - следует из документа. Там также указывается, что наряду с антироссийским мерами постпреды обсудят и расширение санкций против Белоруссии. Ранее с предложением по составу 18-го пакета санкций ЕС против России выступила Еврокомиссия. В него, в частности, предполагается включить меры против газопроводов "Северный поток", а также новые ограничения против российских банков и морских судов, которые в Брюсселе связывают якобы с перевозкой российской нефти. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250621/sanktsii-2024505913.html

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россия

брюссель

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, брюссель, украина, евросоюз, еврокомиссия, северный поток, в мире