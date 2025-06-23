https://ria.ru/20250623/sahalin-2024728205.html

На Сахалине адвоката обвинили в крупном мошенничестве

На Сахалине адвоката обвинили в крупном мошенничестве - РИА Новости, 23.06.2025

На Сахалине адвоката обвинили в крупном мошенничестве

Адвокат на Сахалине обвиняется в крупном мошенничестве в отношении своего клиента, сообщает прокуратура области. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T03:37:00+03:00

2025-06-23T03:37:00+03:00

2025-06-23T03:37:00+03:00

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россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн – РИА Новости. Адвокат на Сахалине обвиняется в крупном мошенничестве в отношении своего клиента, сообщает прокуратура области. "Установлено, что адвокат в период с октября 2024 года по январь 2025 года, используя доверие своего клиента, находящегося под стражей, убедил, что решит его проблемы с законом путем передачи денег в сумме 2 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, утверждая, что эти деньги пойдут в качестве решения вопроса о заключении досудебного соглашения и переквалификации его действий на менее тяжкую статью УК РФ", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы ведомства, передавать деньги адвокат не планировал, а хотел оставить их себе, однако его планы пресекли сотрудники УФСБ России по Сахалинской области. Обвинение адвокату предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.

https://realty.ria.ru/20250604/sud-2020873994.html

https://ria.ru/20241008/arest-1977059517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, сахалин, сахалинская область