https://ria.ru/20250623/sahalin-2024728205.html
На Сахалине адвоката обвинили в крупном мошенничестве
На Сахалине адвоката обвинили в крупном мошенничестве - РИА Новости, 23.06.2025
На Сахалине адвоката обвинили в крупном мошенничестве
Адвокат на Сахалине обвиняется в крупном мошенничестве в отношении своего клиента, сообщает прокуратура области. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T03:37:00+03:00
2025-06-23T03:37:00+03:00
2025-06-23T03:37:00+03:00
происшествия
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сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн – РИА Новости. Адвокат на Сахалине обвиняется в крупном мошенничестве в отношении своего клиента, сообщает прокуратура области. "Установлено, что адвокат в период с октября 2024 года по январь 2025 года, используя доверие своего клиента, находящегося под стражей, убедил, что решит его проблемы с законом путем передачи денег в сумме 2 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, утверждая, что эти деньги пойдут в качестве решения вопроса о заключении досудебного соглашения и переквалификации его действий на менее тяжкую статью УК РФ", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы ведомства, передавать деньги адвокат не планировал, а хотел оставить их себе, однако его планы пресекли сотрудники УФСБ России по Сахалинской области. Обвинение адвокату предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.
https://realty.ria.ru/20250604/sud-2020873994.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, сахалин, сахалинская область
Происшествия, Россия, Сахалин, Сахалинская область
На Сахалине адвоката обвинили в крупном мошенничестве
На Сахалине адвоката будут судить за обман клиента
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июн – РИА Новости. Адвокат на Сахалине обвиняется в крупном мошенничестве в отношении своего клиента, сообщает прокуратура области.
"Установлено, что адвокат в период с октября 2024 года по январь 2025 года, используя доверие своего клиента, находящегося под стражей, убедил, что решит его проблемы с законом путем передачи денег в сумме 2 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов, утверждая, что эти деньги пойдут в качестве решения вопроса о заключении досудебного соглашения и переквалификации его действий на менее тяжкую статью УК РФ", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы ведомства, передавать деньги адвокат не планировал, а хотел оставить их себе, однако его планы пресекли сотрудники УФСБ России
по Сахалинской области
.
Обвинение адвокату предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.