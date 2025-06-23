https://ria.ru/20250623/safari-park-2024840202.html
Сафари-парк "Тайган" работает в штатном режиме после нападения льва
Сафари-парк "Тайган" работает в штатном режиме после нападения льва - РИА Новости, 23.06.2025
Сафари-парк "Тайган" работает в штатном режиме после нападения льва
Крымский сафари-парк "Тайган" после нападения льва на его директора работает в штатном режиме, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальное... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:15:00+03:00
2025-06-23T14:15:00+03:00
2025-06-23T14:15:00+03:00
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белогорский район
олег зубков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Крымский сафари-парк "Тайган" после нападения льва на его директора работает в штатном режиме, сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина в официальное видеозаявлении. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка "Тайган" Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка. Зубкова прооперировали в райбольнице, а затем перевели в республиканскую клиническую больницу имени Семашко. По информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. "В парке все хорошо. Парк работает в штатном режиме", - сказала Алексагина. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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россия, белогорский район, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Белогорский район, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ)
Сафари-парк "Тайган" работает в штатном режиме после нападения льва
Крымский сафари-парк "Тайган" после нападения льва работает в штатном режиме