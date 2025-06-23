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США должны прекратить эскалационную политику в адрес Ирана, заявил Рябков
США должны прекратить эскалационную политику в адрес Ирана, заявил Рябков - РИА Новости, 23.06.2025
США должны прекратить эскалационную политику в адрес Ирана, заявил Рябков
В Москве уверены, что если в США прекратят совершать эскалационные действия в отношении Ирана и сменят риторику, шанс на политическое урегулирование кризиса на... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:49:00+03:00
2025-06-23T17:49:00+03:00
2025-06-23T17:58:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Москве уверены, что если в США прекратят совершать эскалационные действия в отношении Ирана и сменят риторику, шанс на политическое урегулирование кризиса на Ближнем Востоке возрастет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нужно всегда давать шанс дипломатии и политическим контактам в любой ситуации. Насколько это возможно, с учетом произошедшего, вопрос, прежде всего, к США. Мы наблюдаем, что с Ираном там пытаются говорить языком ультиматумов. Но этот язык не воспринимается ни в Тегеране, ни в каких других странах. Поэтому нужно прекращение эскалационных действий и смена риторики. Тогда появятся большие шансы на некий политический процесс", - сказал Рябков журналистам на полях форума "Примаковские чтения", отвечая на вопрос осталось ли еще "окно возможностей" для диалога между США и Ираном.
https://ria.ru/20250616/izrail-2023170274.html
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в мире, сша, иран, москва, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сергей рябков
В мире, США, Иран, Москва, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Сергей Рябков
США должны прекратить эскалационную политику в адрес Ирана, заявил Рябков
Рябков: США должны прекратить эскалационную политику в адрес Ирана