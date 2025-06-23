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США должны прекратить эскалационную политику в адрес Ирана, заявил Рябков - РИА Новости, 23.06.2025
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17:49 23.06.2025 (обновлено: 17:58 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ryabkov-2024907511.html
США должны прекратить эскалационную политику в адрес Ирана, заявил Рябков
США должны прекратить эскалационную политику в адрес Ирана, заявил Рябков - РИА Новости, 23.06.2025
США должны прекратить эскалационную политику в адрес Ирана, заявил Рябков
В Москве уверены, что если в США прекратят совершать эскалационные действия в отношении Ирана и сменят риторику, шанс на политическое урегулирование кризиса на... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:49:00+03:00
2025-06-23T17:58:00+03:00
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сша
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
сергей рябков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Москве уверены, что если в США прекратят совершать эскалационные действия в отношении Ирана и сменят риторику, шанс на политическое урегулирование кризиса на Ближнем Востоке возрастет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нужно всегда давать шанс дипломатии и политическим контактам в любой ситуации. Насколько это возможно, с учетом произошедшего, вопрос, прежде всего, к США. Мы наблюдаем, что с Ираном там пытаются говорить языком ультиматумов. Но этот язык не воспринимается ни в Тегеране, ни в каких других странах. Поэтому нужно прекращение эскалационных действий и смена риторики. Тогда появятся большие шансы на некий политический процесс", - сказал Рябков журналистам на полях форума "Примаковские чтения", отвечая на вопрос осталось ли еще "окно возможностей" для диалога между США и Ираном.
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в мире, сша, иран, москва, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сергей рябков
В мире, США, Иран, Москва, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Сергей Рябков
США должны прекратить эскалационную политику в адрес Ирана, заявил Рябков

Рябков: США должны прекратить эскалационную политику в адрес Ирана

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Москве уверены, что если в США прекратят совершать эскалационные действия в отношении Ирана и сменят риторику, шанс на политическое урегулирование кризиса на Ближнем Востоке возрастет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нужно всегда давать шанс дипломатии и политическим контактам в любой ситуации. Насколько это возможно, с учетом произошедшего, вопрос, прежде всего, к США. Мы наблюдаем, что с Ираном там пытаются говорить языком ультиматумов. Но этот язык не воспринимается ни в Тегеране, ни в каких других странах. Поэтому нужно прекращение эскалационных действий и смена риторики. Тогда появятся большие шансы на некий политический процесс", - сказал Рябков журналистам на полях форума "Примаковские чтения", отвечая на вопрос осталось ли еще "окно возможностей" для диалога между США и Ираном.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Рябков оценил альтернативы решения конфликта Израиля и Ирана
16 июня, 17:25
 
В миреСШАИранМоскваВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСергей Рябков
 
 
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