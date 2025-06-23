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В Кремле рассказали о позиции России в меморандуме, переданному Киеву
В Кремле рассказали о позиции России в меморандуме, переданному Киеву - РИА Новости, 23.06.2025
В Кремле рассказали о позиции России в меморандуме, переданному Киеву
Позиция России хорошо известна, отражена в проекте меморандума, который был передан Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:21:00+03:00
2025-06-23T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Позиция России хорошо известна, отражена в проекте меморандума, который был передан Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В результате этих переговоров (в Стамбуле - ред.) нам еще предстоит выяснить позицию двух сторон (РФ и Украины - ред.) в отношении тех проектов меморандумов, которыми обменялись, и продолжить разговор. Наша позиция последовательна, она хорошо известная. Ее в ходе мероприятий за последнюю неделю неоднократно повторял глава нашего государства (президент Владимир Путин - ред.). И, конечно же, она изложена в том проекте меморандумы, который мы передали украинской стороне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, идет ли подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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россия, киев, дмитрий песков
Россия, Киев, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о позиции России в меморандуме, переданному Киеву
Песков: позиция России хорошо известна в проекте меморандума, переданном Киеву