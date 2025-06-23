Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о позиции России в меморандуме, переданному Киеву - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 23.06.2025 (обновлено: 12:30 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/rossiya-2024802595.html
В Кремле рассказали о позиции России в меморандуме, переданному Киеву
В Кремле рассказали о позиции России в меморандуме, переданному Киеву - РИА Новости, 23.06.2025
В Кремле рассказали о позиции России в меморандуме, переданному Киеву
Позиция России хорошо известна, отражена в проекте меморандума, который был передан Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:21:00+03:00
2025-06-23T12:30:00+03:00
россия
киев
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Позиция России хорошо известна, отражена в проекте меморандума, который был передан Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В результате этих переговоров (в Стамбуле - ред.) нам еще предстоит выяснить позицию двух сторон (РФ и Украины - ред.) в отношении тех проектов меморандумов, которыми обменялись, и продолжить разговор. Наша позиция последовательна, она хорошо известная. Ее в ходе мероприятий за последнюю неделю неоднократно повторял глава нашего государства (президент Владимир Путин - ред.). И, конечно же, она изложена в том проекте меморандумы, который мы передали украинской стороне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, идет ли подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250623/kreml-2024799629.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, дмитрий песков
Россия, Киев, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о позиции России в меморандуме, переданному Киеву

Песков: позиция России хорошо известна в проекте меморандума, переданном Киеву

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Позиция России хорошо известна, отражена в проекте меморандума, который был передан Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В результате этих переговоров (в Стамбуле - ред.) нам еще предстоит выяснить позицию двух сторон (РФ и Украины - ред.) в отношении тех проектов меморандумов, которыми обменялись, и продолжить разговор. Наша позиция последовательна, она хорошо известная. Ее в ходе мероприятий за последнюю неделю неоднократно повторял глава нашего государства (президент Владимир Путин - ред.). И, конечно же, она изложена в том проекте меморандумы, который мы передали украинской стороне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, идет ли подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Россия и Украина продолжают обмен пленными, сообщил Кремль
Вчера, 12:18
 
РоссияКиевДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала