https://ria.ru/20250623/rossiya-2024802595.html

В Кремле рассказали о позиции России в меморандуме, переданному Киеву

В Кремле рассказали о позиции России в меморандуме, переданному Киеву - РИА Новости, 23.06.2025

В Кремле рассказали о позиции России в меморандуме, переданному Киеву

Позиция России хорошо известна, отражена в проекте меморандума, который был передан Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:21:00+03:00

2025-06-23T12:21:00+03:00

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россия

киев

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Позиция России хорошо известна, отражена в проекте меморандума, который был передан Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В результате этих переговоров (в Стамбуле - ред.) нам еще предстоит выяснить позицию двух сторон (РФ и Украины - ред.) в отношении тех проектов меморандумов, которыми обменялись, и продолжить разговор. Наша позиция последовательна, она хорошо известная. Ее в ходе мероприятий за последнюю неделю неоднократно повторял глава нашего государства (президент Владимир Путин - ред.). И, конечно же, она изложена в том проекте меморандумы, который мы передали украинской стороне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, идет ли подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250623/kreml-2024799629.html

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россия, киев, дмитрий песков