https://ria.ru/20250623/rossija-2024887967.html

В СК рассказали о подготовке к теракту в "Крокусе"

В СК рассказали о подготовке к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 23.06.2025

В СК рассказали о подготовке к теракту в "Крокусе"

Некоторые фигуранты дела о теракте в "Крокусе" находились в РФ и искали деньги, оружие, другие - переделывали огнестрельное оружие, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T17:02:00+03:00

2025-06-23T17:02:00+03:00

2025-06-23T17:02:00+03:00

происшествия

россия

светлана петренко

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Некоторые фигуранты дела о теракте в "Крокусе" находились в РФ и искали деньги, оружие, другие - переделывали огнестрельное оружие, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "По данным следствия, подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Ряд лиц находились на территории РФ и осуществляли приискание средств и орудий для совершения преступления. Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации", - сообщила РИА Новости Петренко.

https://ria.ru/20250611/shtraf-2022210040.html

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происшествия, россия, светлана петренко, крокус, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл