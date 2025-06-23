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В СК рассказали о подготовке к теракту в "Крокусе"
В СК рассказали о подготовке к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 23.06.2025
В СК рассказали о подготовке к теракту в "Крокусе"
Некоторые фигуранты дела о теракте в "Крокусе" находились в РФ и искали деньги, оружие, другие - переделывали огнестрельное оружие, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T17:02:00+03:00
2025-06-23T17:02:00+03:00
2025-06-23T17:02:00+03:00
происшествия
россия
светлана петренко
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Некоторые фигуранты дела о теракте в "Крокусе" находились в РФ и искали деньги, оружие, другие - переделывали огнестрельное оружие, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "По данным следствия, подготовка к теракту в "Крокус Сити Холле" началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Ряд лиц находились на территории РФ и осуществляли приискание средств и орудий для совершения преступления. Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации", - сообщила РИА Новости Петренко.
https://ria.ru/20250611/shtraf-2022210040.html
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происшествия, россия, светлана петренко, крокус, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл
Происшествия, Россия, Светлана Петренко, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус Сити Холл
В СК рассказали о подготовке к теракту в "Крокусе"
СК: некоторые фигуранты дела о теракте в "Крокусе" находились в России