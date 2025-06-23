https://ria.ru/20250623/rossija-2024806885.html
Россия и Мали по итогам переговоров обменяются совместными документами
Россия и Мали по итогам переговоров обменяются совместными документами - РИА Новости, 23.06.2025
Россия и Мали по итогам переговоров обменяются совместными документами
Россия и Мали по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с лидером Мали Ассими Гоитой обменяются совместными документами, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:29:00+03:00
2025-06-23T12:29:00+03:00
2025-06-23T12:29:00+03:00
россия
мали
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия и Мали по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с лидером Мали Ассими Гоитой обменяются совместными документами, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Будут мероприятия в рамках официального визита президента переходного периода Республики Мали Гоиты. Будет беседа в узком составе с господином Гоита и также российско-малийские переговоры в формате официального обеда. Также главы государств обменяются подписанными документами, они будут присутствовать на церемонии обмена подписанными документами", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250623/mali-2024778698.html
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россия, мали, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Мали, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Россия и Мали по итогам переговоров обменяются совместными документами
Песков: РФ и Мали по итогам переговоров обменяются совместными документами