https://ria.ru/20250623/rossija-2024805823.html

Кремль: Россия открыто заявила о позиции по конфликту Ирана и Израиля

Кремль: Россия открыто заявила о позиции по конфликту Ирана и Израиля - РИА Новости, 23.06.2025

Кремль: Россия открыто заявила о позиции по конфликту Ирана и Израиля

РФ открыто заявила о своей позиции по конфликту Ирана и Израиля, это важное проявление поддержки Тегерану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:27:00+03:00

2025-06-23T12:27:00+03:00

2025-06-23T12:27:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. РФ открыто заявила о своей позиции по конфликту Ирана и Израиля, это важное проявление поддержки Тегерану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы заявили о своей позиции - это тоже очень важное проявление..., это такой вид поддержки иранской страны", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

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в мире, россия, иран, израиль, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте