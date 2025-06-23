https://ria.ru/20250623/rossija-2024805823.html
Кремль: Россия открыто заявила о позиции по конфликту Ирана и Израиля
Кремль: Россия открыто заявила о позиции по конфликту Ирана и Израиля - РИА Новости, 23.06.2025
Кремль: Россия открыто заявила о позиции по конфликту Ирана и Израиля
РФ открыто заявила о своей позиции по конфликту Ирана и Израиля, это важное проявление поддержки Тегерану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:27:00+03:00
2025-06-23T12:27:00+03:00
2025-06-23T12:27:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. РФ открыто заявила о своей позиции по конфликту Ирана и Израиля, это важное проявление поддержки Тегерану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы заявили о своей позиции - это тоже очень важное проявление..., это такой вид поддержки иранской страны", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
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в мире, россия, иран, израиль, дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, Иран, Израиль, Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Кремль: Россия открыто заявила о позиции по конфликту Ирана и Израиля
Песков: Россия открыто заявила о позиции по конфликту Ирана и Израиля