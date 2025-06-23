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Россия, Китай и США заложат основы нового мирового порядка, заявили в ИКСА
Россия, Китай и США заложат основы нового мирового порядка, заявили в ИКСА - РИА Новости, 23.06.2025
Россия, Китай и США заложат основы нового мирового порядка, заявили в ИКСА
Россия, Китай и США смогут в течение ближайших двух лет создать новую модель мирового порядка, такой прогноз в интервью РИА Новости сделал директор института... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T03:46:00+03:00
2025-06-23T03:46:00+03:00
2025-06-23T03:46:00+03:00
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МОСКВА, 23 июня – РИА Новости. Россия, Китай и США смогут в течение ближайших двух лет создать новую модель мирового порядка, такой прогноз в интервью РИА Новости сделал директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "Мой прогноз заключается в том, что в течение ближайших двух лет Россия, Китай и США заложат основы новой многополярной системы международных отношений, новой системы глобального управления", - сказал Бабаев. Он добавил, что региональные державы сегодня очень важны. "Мы должны учитывать интересы таких крупных игроков, как Индия, Иран, страны арабского мира, АСЕАН, Латинская Америка и Африка", - отметил Бабаев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сша, российская академия наук, в мире
Россия, Китай, США, Российская академия наук, В мире
Россия, Китай и США заложат основы нового мирового порядка, заявили в ИКСА
Глава ИКСА Бабаев: Россия, Китай и США создадут новую модель мирового порядка