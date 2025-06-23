https://ria.ru/20250623/rossija-2024728380.html

Россия, Китай и США заложат основы нового мирового порядка, заявили в ИКСА

Россия, Китай и США заложат основы нового мирового порядка, заявили в ИКСА - РИА Новости, 23.06.2025

Россия, Китай и США заложат основы нового мирового порядка, заявили в ИКСА

Россия, Китай и США смогут в течение ближайших двух лет создать новую модель мирового порядка, такой прогноз в интервью РИА Новости сделал директор института... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T03:46:00+03:00

2025-06-23T03:46:00+03:00

2025-06-23T03:46:00+03:00

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китай

сша

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МОСКВА, 23 июня – РИА Новости. Россия, Китай и США смогут в течение ближайших двух лет создать новую модель мирового порядка, такой прогноз в интервью РИА Новости сделал директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "Мой прогноз заключается в том, что в течение ближайших двух лет Россия, Китай и США заложат основы новой многополярной системы международных отношений, новой системы глобального управления", - сказал Бабаев. Он добавил, что региональные державы сегодня очень важны. "Мы должны учитывать интересы таких крупных игроков, как Индия, Иран, страны арабского мира, АСЕАН, Латинская Америка и Африка", - отметил Бабаев.

https://ria.ru/20241119/kitay-1984507574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, сша, российская академия наук, в мире