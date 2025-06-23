https://ria.ru/20250623/rosobrnadzor-2024832041.html

Рособрнадзор усложнил тесты на знание русского языка для мигрантов

Рособрнадзор усложнил тесты на знание русского языка для мигрантов - РИА Новости, 23.06.2025

Рособрнадзор усложнил тесты на знание русского языка для мигрантов

Рособрнадзор увеличил количество заданий в тестах по русскому языку для мигрантов, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:43:00+03:00

2025-06-23T13:43:00+03:00

2025-06-23T16:06:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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сн_образование

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Рособрнадзор увеличил количество заданий в тестах по русскому языку для мигрантов, сообщили в ведомстве. "В экзамене для получения разрешения на работу или патента увеличено количество заданий по аудированию, теперь таких заданий будет четыре вместо двух. Также принято решение об установлении обязательных баллов, которые необходимо набрать за раздел "Аудирование", для успешного прохождения экзамена", — говорится в публикации. Банк заданий для экзамена также планируется постепенно расширять, с сегодняшнего дня их количество увеличат в два раза. Госучреждения присоединятся к проекту с 10 июля 2025 года. "Меры направлены на повышение объективности результатов тестирования в части владения русским языком и стимулирования иностранных граждан, которые хотят жить и работать в России, к его изучению", — заключили в ведомстве. Мигранты и лица без гражданства должны подтвердить владение русским языком, чтобы претендовать на гражданство, вид на жительство, разрешение на временное проживание или патент на работу в России.

https://ria.ru/20250410/medvedev-2010573866.html

https://ria.ru/20250611/migranty-2022199697.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование