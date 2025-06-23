Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор усложнил тесты на знание русского языка для мигрантов - РИА Новости, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 23.06.2025 (обновлено: 16:06 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/rosobrnadzor-2024832041.html
Рособрнадзор усложнил тесты на знание русского языка для мигрантов
Рособрнадзор усложнил тесты на знание русского языка для мигрантов - РИА Новости, 23.06.2025
Рособрнадзор усложнил тесты на знание русского языка для мигрантов
Рособрнадзор увеличил количество заданий в тестах по русскому языку для мигрантов, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:43:00+03:00
2025-06-23T16:06:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579710639_785:632:3014:1886_1920x0_80_0_0_1e0400560fdaea14000362b7d685386c.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Рособрнадзор увеличил количество заданий в тестах по русскому языку для мигрантов, сообщили в ведомстве. "В экзамене для получения разрешения на работу или патента увеличено количество заданий по аудированию, теперь таких заданий будет четыре вместо двух. Также принято решение об установлении обязательных баллов, которые необходимо набрать за раздел "Аудирование", для успешного прохождения экзамена", — говорится в публикации. Банк заданий для экзамена также планируется постепенно расширять, с сегодняшнего дня их количество увеличат в два раза. Госучреждения присоединятся к проекту с 10 июля 2025 года. "Меры направлены на повышение объективности результатов тестирования в части владения русским языком и стимулирования иностранных граждан, которые хотят жить и работать в России, к его изучению", — заключили в ведомстве. Мигранты и лица без гражданства должны подтвердить владение русским языком, чтобы претендовать на гражданство, вид на жительство, разрешение на временное проживание или патент на работу в России.
https://ria.ru/20250410/medvedev-2010573866.html
https://ria.ru/20250611/migranty-2022199697.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579710639_932:386:2933:1886_1920x0_80_0_0_77b285ae65ec48047af73f2def7cfff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор усложнил тесты на знание русского языка для мигрантов

Рособрнадзор увеличил количество заданий в тестировании мигрантов по русскому

© РИА Новости / Илья ПиталевУрок русского языка
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Урок русского языка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Рособрнадзор увеличил количество заданий в тестах по русскому языку для мигрантов, сообщили в ведомстве.
«
"В экзамене для получения разрешения на работу или патента увеличено количество заданий по аудированию, теперь таких заданий будет четыре вместо двух. Также принято решение об установлении обязательных баллов, которые необходимо набрать за раздел "Аудирование", для успешного прохождения экзамена", — говорится в публикации.
Иностранные граждане во время сдачи экзаменов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Медведев рассказал о злоупотреблениях в сфере экзаменации мигрантов
10 апреля, 19:46
Банк заданий для экзамена также планируется постепенно расширять, с сегодняшнего дня их количество увеличат в два раза. Госучреждения присоединятся к проекту с 10 июля 2025 года.
"Меры направлены на повышение объективности результатов тестирования в части владения русским языком и стимулирования иностранных граждан, которые хотят жить и работать в России, к его изучению", — заключили в ведомстве.
Мигранты и лица без гражданства должны подтвердить владение русским языком, чтобы претендовать на гражданство, вид на жительство, разрешение на временное проживание или патент на работу в России.
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
МВД: мигранты, потерявшие работу, должны покинуть Россию
11 июня, 11:50
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала