https://ria.ru/20250623/rosobrnadzor-2024751310.html

Рособрнадзор рассказал о нововведении в открытых вариантах ЕГЭ

Рособрнадзор рассказал о нововведении в открытых вариантах ЕГЭ - РИА Новости, 23.06.2025

Рособрнадзор рассказал о нововведении в открытых вариантах ЕГЭ

Рособрнадзор впервые пропишет в открытых вариантах ЕГЭ напротив каждого задания, в каком классе должна была изучаться та или иная тема, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:30:00+03:00

2025-06-23T09:30:00+03:00

2025-06-23T10:46:00+03:00

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

социальный навигатор

сн_образование

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Рособрнадзор впервые пропишет в открытых вариантах ЕГЭ напротив каждого задания, в каком классе должна была изучаться та или иная тема, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. "Впервые в августе этого года, когда ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений - ред.) будет публиковать демоверсии, мы постараемся еще один миф вокруг ЕГЭ, вокруг контрольно-измерительных материалов убрать, который существует в обществе. В демоверсиях по всем предметам напротив каждого примерного задания будет список составлен... будет написано, в каком классе выпускник проходил эту тему и в какой раздел надо смотреть, чтобы повторить этот материал, готовясь к ЕГЭ", – рассказал Музаев. По его словам, в обществе существует миф, что на ЕГЭ включаются задания, которые не изучаются в школе. Данная инициатива облегчит ученикам подготовку к экзамену, а также докажет факт синхронизации тестирования со школьной программой.

https://ria.ru/20250622/rosobrnadzor-2024679740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральный институт педагогических измерений (фипи), социальный навигатор, сн_образование