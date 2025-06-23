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Рособрнадзор рассказал о нововведении в открытых вариантах ЕГЭ - РИА Новости, 23.06.2025
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09:30 23.06.2025 (обновлено: 10:46 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/rosobrnadzor-2024751310.html
Рособрнадзор рассказал о нововведении в открытых вариантах ЕГЭ
Рособрнадзор рассказал о нововведении в открытых вариантах ЕГЭ - РИА Новости, 23.06.2025
Рособрнадзор рассказал о нововведении в открытых вариантах ЕГЭ
Рособрнадзор впервые пропишет в открытых вариантах ЕГЭ напротив каждого задания, в каком классе должна была изучаться та или иная тема, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T09:30:00+03:00
2025-06-23T10:46:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
социальный навигатор
сн_образование
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Рособрнадзор впервые пропишет в открытых вариантах ЕГЭ напротив каждого задания, в каком классе должна была изучаться та или иная тема, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. "Впервые в августе этого года, когда ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений - ред.) будет публиковать демоверсии, мы постараемся еще один миф вокруг ЕГЭ, вокруг контрольно-измерительных материалов убрать, который существует в обществе. В демоверсиях по всем предметам напротив каждого примерного задания будет список составлен... будет написано, в каком классе выпускник проходил эту тему и в какой раздел надо смотреть, чтобы повторить этот материал, готовясь к ЕГЭ", – рассказал Музаев. По его словам, в обществе существует миф, что на ЕГЭ включаются задания, которые не изучаются в школе. Данная инициатива облегчит ученикам подготовку к экзамену, а также докажет факт синхронизации тестирования со школьной программой.
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральный институт педагогических измерений (фипи), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор рассказал о нововведении в открытых вариантах ЕГЭ

Рособрнадзор пропишет в открытых вариантах ЕГЭ, в каком классе изучается тема

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена. Архивное фото
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Рособрнадзор впервые пропишет в открытых вариантах ЕГЭ напротив каждого задания, в каком классе должна была изучаться та или иная тема, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.
"Впервые в августе этого года, когда ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений - ред.) будет публиковать демоверсии, мы постараемся еще один миф вокруг ЕГЭ, вокруг контрольно-измерительных материалов убрать, который существует в обществе. В демоверсиях по всем предметам напротив каждого примерного задания будет список составлен... будет написано, в каком классе выпускник проходил эту тему и в какой раздел надо смотреть, чтобы повторить этот материал, готовясь к ЕГЭ", – рассказал Музаев.
По его словам, в обществе существует миф, что на ЕГЭ включаются задания, которые не изучаются в школе. Данная инициатива облегчит ученикам подготовку к экзамену, а также докажет факт синхронизации тестирования со школьной программой.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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