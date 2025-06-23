https://ria.ru/20250623/reuters-2024720327.html

"Крайний срок": на Западе раскрыли, на что решилась НАТО

"Крайний срок": на Западе раскрыли, на что решилась НАТО - РИА Новости, 23.06.2025

"Крайний срок": на Западе раскрыли, на что решилась НАТО

Союзники США по НАТО договорились об увеличении расходов на оборону до пяти процентов под давлением американского президента Дональда Трампа, пишет агентство... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T01:44:00+03:00

2025-06-23T01:44:00+03:00

2025-06-23T07:35:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154904/41/1549044104_481:590:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e19aae3f957bcf2d6fde7ee5e6f0d1.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Союзники США по НАТО договорились об увеличении расходов на оборону до пяти процентов под давлением американского президента Дональда Трампа, пишет агентство Reuters."Члены НАТО договорились в воскресенье о значительном увеличении расходов на оборону до 5% процентов от валового внутреннего продукта, как того требует президент США Дональд Трамп <…> Крайний срок в окончательном тексте — 2035 год. Также будет проведен пересмотр целевого показателя в 2029 году", — говорится в публикации.В статье отмечается, что премьер-министр Испании Педро Санчес отказался брать на себя обязательства по достижению целевого показателя. По данным агентства, такая позиция Мадрида может привести к скандалу с участием хозяина Белого дома во время ближайшего саммита НАТО, подчеркивает агентство.Ранее издание Politico сообщало, что организаторы саммита альянса в Гааге 24-25 июня решили сократить его программу, чтобы не испытывать терпение президента США Дональда Трампа.В свою очередь Британская газета Times со ссылкой на неназванного дипломата в одной из публикаций отмечала, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" Трампа.По данным газеты, на мероприятии, помимо прочего, будут стараться не допускать перепалок между участниками.

https://ria.ru/20250623/soskin-2024719355.html

https://ria.ru/20250621/zelenskij-2024538129.html

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, нато