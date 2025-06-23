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"Крайний срок": на Западе раскрыли, на что решилась НАТО  - РИА Новости, 23.06.2025
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01:44 23.06.2025 (обновлено: 07:35 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/reuters-2024720327.html
"Крайний срок": на Западе раскрыли, на что решилась НАТО 
"Крайний срок": на Западе раскрыли, на что решилась НАТО  - РИА Новости, 23.06.2025
"Крайний срок": на Западе раскрыли, на что решилась НАТО 
Союзники США по НАТО договорились об увеличении расходов на оборону до пяти процентов под давлением американского президента Дональда Трампа, пишет агентство... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T01:44:00+03:00
2025-06-23T07:35:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Союзники США по НАТО договорились об увеличении расходов на оборону до пяти процентов под давлением американского президента Дональда Трампа, пишет агентство Reuters."Члены НАТО договорились в воскресенье о значительном увеличении расходов на оборону до 5% процентов от валового внутреннего продукта, как того требует президент США Дональд Трамп &lt;…&gt; Крайний срок в окончательном тексте — 2035 год. Также будет проведен пересмотр целевого показателя в 2029 году", — говорится в публикации.В статье отмечается, что премьер-министр Испании Педро Санчес отказался брать на себя обязательства по достижению целевого показателя. По данным агентства, такая позиция Мадрида может привести к скандалу с участием хозяина Белого дома во время ближайшего саммита НАТО, подчеркивает агентство.Ранее издание Politico сообщало, что организаторы саммита альянса в Гааге 24-25 июня решили сократить его программу, чтобы не испытывать терпение президента США Дональда Трампа.В свою очередь Британская газета Times со ссылкой на неназванного дипломата в одной из публикаций отмечала, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" Трампа.По данным газеты, на мероприятии, помимо прочего, будут стараться не допускать перепалок между участниками.
https://ria.ru/20250623/soskin-2024719355.html
https://ria.ru/20250621/zelenskij-2024538129.html
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024533309.html
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в мире, сша, дональд трамп, нато
В мире, США, Дональд Трамп, НАТО
"Крайний срок": на Западе раскрыли, на что решилась НАТО 

Reuters: страны НАТО согласовали повышение расходов на оборону к 2035 году

© Sgt. Kirstin MerrimarahajaraФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© Sgt. Kirstin Merrimarahajara
Флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Союзники США по НАТО договорились об увеличении расходов на оборону до пяти процентов под давлением американского президента Дональда Трампа, пишет агентство Reuters.
"Члены НАТО договорились в воскресенье о значительном увеличении расходов на оборону до 5% процентов от валового внутреннего продукта, как того требует президент США Дональд Трамп <…> Крайний срок в окончательном тексте — 2035 год. Также будет проведен пересмотр целевого показателя в 2029 году", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что премьер-министр Испании Педро Санчес отказался брать на себя обязательства по достижению целевого показателя. По данным агентства, такая позиция Мадрида может привести к скандалу с участием хозяина Белого дома во время ближайшего саммита НАТО, подчеркивает агентство.
Ранее издание Politico сообщало, что организаторы саммита альянса в Гааге 24-25 июня решили сократить его программу, чтобы не испытывать терпение президента США Дональда Трампа.
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В свою очередь Британская газета Times со ссылкой на неназванного дипломата в одной из публикаций отмечала, что предстоящий саммит альянса будет организован с учетом "ограниченности концентрации внимания" Трампа.
По данным газеты, на мероприятии, помимо прочего, будут стараться не допускать перепалок между участниками.
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