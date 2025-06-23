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Рейтинг одобрения Трампа упал до 41 процента, показал опрос - РИА Новости, 23.06.2025
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22:50 23.06.2025
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Рейтинг одобрения Трампа упал до 41 процента, показал опрос
Рейтинг одобрения Трампа упал до 41 процента, показал опрос - РИА Новости, 23.06.2025
Рейтинг одобрения Трампа упал до 41 процента, показал опрос
Рейтинг одобрения Дональда Трампа в качестве президента США упал до 41%, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:50:00+03:00
2025-06-23T22:50:00+03:00
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рейтинг одобрения Дональда Трампа в качестве президента США упал до 41%, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. По данным опроса, рейтинг одобрения Трампа упал до 41%, в начале июня процент одобряющих составил 42%. Как отмечает агентство, это самый низкий рейтинг американского лидера с начала второго срока. Опрос проводился среди 1139 американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трех процентных пунктов.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Рейтинг одобрения Трампа упал до 41 процента, показал опрос

Опрос Ipsos: рейтинг одобрения Трампа в качестве президента США упал до 41%

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рейтинг одобрения Дональда Трампа в качестве президента США упал до 41%, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.
По данным опроса, рейтинг одобрения Трампа упал до 41%, в начале июня процент одобряющих составил 42%. Как отмечает агентство, это самый низкий рейтинг американского лидера с начала второго срока.
Опрос проводился среди 1139 американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трех процентных пунктов.
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