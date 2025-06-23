https://ria.ru/20250623/rejting-2024971560.html

Рейтинг одобрения Трампа упал до 41 процента, показал опрос

Рейтинг одобрения Трампа упал до 41 процента, показал опрос - РИА Новости, 23.06.2025

Рейтинг одобрения Трампа упал до 41 процента, показал опрос

Рейтинг одобрения Дональда Трампа в качестве президента США упал до 41%, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T22:50:00+03:00

2025-06-23T22:50:00+03:00

2025-06-23T22:50:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рейтинг одобрения Дональда Трампа в качестве президента США упал до 41%, следует из результатов опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. По данным опроса, рейтинг одобрения Трампа упал до 41%, в начале июня процент одобряющих составил 42%. Как отмечает агентство, это самый низкий рейтинг американского лидера с начала второго срока. Опрос проводился среди 1139 американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около трех процентных пунктов.

https://ria.ru/20250422/tramp-2012645485.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп