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Главный раввин России зажег свечу памяти в Москве в День памяти и скорби - РИА Новости, 23.06.2025
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Религия
 
10:47 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/ravvin-2024771165.html
Главный раввин России зажег свечу памяти в Москве в День памяти и скорби
Главный раввин России зажег свечу памяти в Москве в День памяти и скорби - РИА Новости, 23.06.2025
Главный раввин России зажег свечу памяти в Москве в День памяти и скорби
В День памяти и скорби главный раввин России Берл Лазар зажег свечу памяти в специальной зале, посвященной Великой Отечественной войне и Холокосту Еврейском... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T10:47:00+03:00
2025-06-23T10:47:00+03:00
религия
россия
москва
ссср
берл лазар
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В День памяти и скорби главный раввин России Берл Лазар зажег свечу памяти в специальной зале, посвященной Великой Отечественной войне и Холокосту Еврейском музее в Москве, сообщает пресс-служба главного раввина. "Подвиг всех тех, кто защищал страну и мир от фашизма и нацизма – это самый великий подвиг, который можно совершить, пожертвовать своей жизни ради спасения других. Согласно Талмуду и еврейской традиции, такой подвиг – самое великое достижение человека, на которое он способен", - заявил Лазар после церемонии зажжения свечи памяти. Религиозный деятель подчеркнул, что евреи вспоминают о погибших в годы Великой Отечественной войны и Холокоста не только раз или два в году по памятным датам, но и в ежедневных молитвах. "Мы благодарны Богу за спасение и свободу, и благодарны людям, которые отдали за это свои жизни", - сказал главный раввин России, добавив, что "лучшая память о людях, отдавших свои жизни ради спасения других – защищать сегодня те ценности, ради которых они сражались и пошли на самопожертвование". Пресс-служба главного раввина отменила, что во время Великой Отечественной войны на оккупированных гитлеровцами территории СССР оказалось примерно 2,6 миллиона евреев. Свыше 500 тысяч евреев во время войны служили в Красной армии, из них более 142 тысяч погибли.
https://ria.ru/20250622/patriarkh-2024692070.html
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россия, москва, ссср, берл лазар, 80-летие победы в великой отечественной войне
Религия, Россия, Москва, СССР, Берл Лазар, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Главный раввин России зажег свечу памяти в Москве в День памяти и скорби

Главный раввин России Берл Лазар почтил память павших в ВОВ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В День памяти и скорби главный раввин России Берл Лазар зажег свечу памяти в специальной зале, посвященной Великой Отечественной войне и Холокосту Еврейском музее в Москве, сообщает пресс-служба главного раввина.
"Подвиг всех тех, кто защищал страну и мир от фашизма и нацизма – это самый великий подвиг, который можно совершить, пожертвовать своей жизни ради спасения других. Согласно Талмуду и еврейской традиции, такой подвиг – самое великое достижение человека, на которое он способен", - заявил Лазар после церемонии зажжения свечи памяти.
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Вчера, 20:19
Религиозный деятель подчеркнул, что евреи вспоминают о погибших в годы Великой Отечественной войны и Холокоста не только раз или два в году по памятным датам, но и в ежедневных молитвах.
"Мы благодарны Богу за спасение и свободу, и благодарны людям, которые отдали за это свои жизни", - сказал главный раввин России, добавив, что "лучшая память о людях, отдавших свои жизни ради спасения других – защищать сегодня те ценности, ради которых они сражались и пошли на самопожертвование".
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Мероприятия в России в День памяти и скорби
Вчера, 15:11
Пресс-служба главного раввина отменила, что во время Великой Отечественной войны на оккупированных гитлеровцами территории СССР оказалось примерно 2,6 миллиона евреев.
Свыше 500 тысяч евреев во время войны служили в Красной армии, из них более 142 тысяч погибли.
 
РелигияРоссияМоскваСССРБерл Лазар80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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