https://ria.ru/20250623/ravvin-2024771165.html

Главный раввин России зажег свечу памяти в Москве в День памяти и скорби

Главный раввин России зажег свечу памяти в Москве в День памяти и скорби - РИА Новости, 23.06.2025

Главный раввин России зажег свечу памяти в Москве в День памяти и скорби

В День памяти и скорби главный раввин России Берл Лазар зажег свечу памяти в специальной зале, посвященной Великой Отечественной войне и Холокосту Еврейском... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T10:47:00+03:00

2025-06-23T10:47:00+03:00

2025-06-23T10:47:00+03:00

религия

россия

москва

ссср

берл лазар

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В День памяти и скорби главный раввин России Берл Лазар зажег свечу памяти в специальной зале, посвященной Великой Отечественной войне и Холокосту Еврейском музее в Москве, сообщает пресс-служба главного раввина. "Подвиг всех тех, кто защищал страну и мир от фашизма и нацизма – это самый великий подвиг, который можно совершить, пожертвовать своей жизни ради спасения других. Согласно Талмуду и еврейской традиции, такой подвиг – самое великое достижение человека, на которое он способен", - заявил Лазар после церемонии зажжения свечи памяти. Религиозный деятель подчеркнул, что евреи вспоминают о погибших в годы Великой Отечественной войны и Холокоста не только раз или два в году по памятным датам, но и в ежедневных молитвах. "Мы благодарны Богу за спасение и свободу, и благодарны людям, которые отдали за это свои жизни", - сказал главный раввин России, добавив, что "лучшая память о людях, отдавших свои жизни ради спасения других – защищать сегодня те ценности, ради которых они сражались и пошли на самопожертвование". Пресс-служба главного раввина отменила, что во время Великой Отечественной войны на оккупированных гитлеровцами территории СССР оказалось примерно 2,6 миллиона евреев. Свыше 500 тысяч евреев во время войны служили в Красной армии, из них более 142 тысяч погибли.

https://ria.ru/20250622/patriarkh-2024692070.html

https://ria.ru/20250622/pamyat-2024628571.html

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россия, москва, ссср, берл лазар, 80-летие победы в великой отечественной войне