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Не меньше шести иранских ракет попали по базе США в Катаре, сообщает IRIB

Не меньше шести иранских ракет попали по базе США в Катаре, сообщает IRIB - РИА Новости, 23.06.2025

Не меньше шести иранских ракет попали по базе США в Катаре, сообщает IRIB

По меньшей мере шесть иранских ракет попали по базе США в Катаре, утверждает гостелерадиокомпания исламской республики IRIB. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T20:52:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. По меньшей мере шесть иранских ракет попали по базе США в Катаре, утверждает гостелерадиокомпания исламской республики IRIB. Ранее иранские СМИ сообщали, что Тегеран начал операцию против американских военных баз в Катаре и Ираке, эта операция получила название "Хорошая весть о победе". "На данный момент зарегистрировано не менее шести попаданий ракет по базе Аль-Удейд в Катаре", - говорится в сообщении IRIB. Катарское министерство обороны заявило в понедельник, что силы ПВО Катара успешно отразили ракетную атаку Ирана, жертв и пострадавших среди населения нет. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. На этом фоне парламент исламской республики пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить совет национальной безопасности страны. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране: они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Удар Ирана по американской базе в Катаре. Онлайн-репортаж >>

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Запуск ракет по военной базе США "Аль-Удейд" в Катаре Иран показал кадры запуска ракет по военной базе США "Аль-Удейд" в Катаре. 2025-06-23T20:52 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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