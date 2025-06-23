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Axios: Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз в Катаре - РИА Новости, 23.06.2025
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19:45 23.06.2025 (обновлено: 21:12 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/rakety-2024941227.html
Axios: Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз в Катаре
Axios: Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз в Катаре - РИА Новости, 23.06.2025
Axios: Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз в Катаре
Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз, расположенных в Катаре, сообщило в понедельник издание Axios со ссылкой на осведомленный израильский... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:45:00+03:00
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доха
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар ирана по американской базе в катаре
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз, расположенных в Катаре, сообщило в понедельник издание Axios со ссылкой на осведомленный израильский источник.Официального подтверждения данной информации с американской стороны пока не поступало.Между тем очевидцы сообщили РИА Новости, что от звуков взрывов затряслись дома на севере катарской столицы Дохи.
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
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в мире, иран, катар, сша, доха, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, Иран, Катар, США, Доха, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар Ирана по американской базе в Катаре

Axios: Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз в Катаре

© AP Photo / U.S. Air Force / Airman 1st Class Kylie BarrowАвиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / U.S. Air Force / Airman 1st Class Kylie Barrow
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз, расположенных в Катаре, сообщило в понедельник издание Axios со ссылкой на осведомленный израильский источник.
Официального подтверждения данной информации с американской стороны пока не поступало.
Между тем очевидцы сообщили РИА Новости, что от звуков взрывов затряслись дома на севере катарской столицы Дохи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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В миреИранКатарСШАДохаВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар Ирана по американской базе в Катаре
 
 
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