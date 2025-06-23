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Axios: Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз в Катаре
Axios: Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз в Катаре - РИА Новости, 23.06.2025
Axios: Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз в Катаре
Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз, расположенных в Катаре, сообщило в понедельник издание Axios со ссылкой на осведомленный израильский... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:45:00+03:00
2025-06-23T19:45:00+03:00
2025-06-23T21:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз, расположенных в Катаре, сообщило в понедельник издание Axios со ссылкой на осведомленный израильский источник.Официального подтверждения данной информации с американской стороны пока не поступало.Между тем очевидцы сообщили РИА Новости, что от звуков взрывов затряслись дома на севере катарской столицы Дохи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Иран, Катар, США, Доха, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар Ирана по американской базе в Катаре