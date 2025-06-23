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Axios: Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз в Катаре

Axios: Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз в Катаре - РИА Новости, 23.06.2025

Axios: Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз в Катаре

Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз, расположенных в Катаре, сообщило в понедельник издание Axios со ссылкой на осведомленный израильский... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:45:00+03:00

2025-06-23T19:45:00+03:00

2025-06-23T21:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Иран выпустил шесть ракет в направлении американских баз, расположенных в Катаре, сообщило в понедельник издание Axios со ссылкой на осведомленный израильский источник.Официального подтверждения данной информации с американской стороны пока не поступало.Между тем очевидцы сообщили РИА Новости, что от звуков взрывов затряслись дома на севере катарской столицы Дохи.

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, катар, сша, доха, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре