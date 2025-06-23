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Эксперт рассказал о преимуществах новых ракет для "Панцирей" - РИА Новости, 23.06.2025
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16:58 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/rakety-2024886172.html
Эксперт рассказал о преимуществах новых ракет для "Панцирей"
Эксперт рассказал о преимуществах новых ракет для "Панцирей" - РИА Новости, 23.06.2025
Эксперт рассказал о преимуществах новых ракет для "Панцирей"
Новые зенитные управляемые ракеты ближнего перехвата для комплексов "Панцирь", которые начали поступать в российские войска, позволят эффективнее отражать удары РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:58:00+03:00
2025-06-23T16:58:00+03:00
россия
кронштадт
игорь коротченко
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Новые зенитные управляемые ракеты ближнего перехвата для комплексов "Панцирь", которые начали поступать в российские войска, позволят эффективнее отражать удары украинских беспилотников по объектам по территории России, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Начало этих поставок является важным направлением, призванным эффективно отражать массированные удары украинских беспилотников самолётного типа по объектам в глубине территории Российской Федерации. В первую очередь, преимуществом новых ракет ближнего перехвата является то, что они адаптированы конкретно под поражение беспилотников самолетного типа. Важным достоинством также является их относительная дешевизна, будет осуществлён их массовый серийный выпуск", - сказал Коротченко, комментируя начало поставок "Ростехом" в войска РФ мини-ракет для зенитных комплексов "Панцирь". Он добавил, что боекомплект комплекса "Панцирь" благодаря новым мини-ракетам может быть увеличен до 48 боеприпасов. Кроме того, достаточно оперативно осуществляется перезарядка таких ракет, отметил эксперт. Впервые мини-ракеты для "Панциря" были представлены на международной выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде. В России ракеты показали в том же году на выставке "Флот-2024" в Кронштадте.
https://ria.ru/20250623/putin-2024858946.html
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россия, кронштадт, игорь коротченко, безопасность
Россия, Кронштадт, Игорь Коротченко, Безопасность
Эксперт рассказал о преимуществах новых ракет для "Панцирей"

Коротченко: новые ракеты для "Панциря" позволят эффективнее отражать атаки БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Новые зенитные управляемые ракеты ближнего перехвата для комплексов "Панцирь", которые начали поступать в российские войска, позволят эффективнее отражать удары украинских беспилотников по объектам по территории России, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Начало этих поставок является важным направлением, призванным эффективно отражать массированные удары украинских беспилотников самолётного типа по объектам в глубине территории Российской Федерации. В первую очередь, преимуществом новых ракет ближнего перехвата является то, что они адаптированы конкретно под поражение беспилотников самолетного типа. Важным достоинством также является их относительная дешевизна, будет осуществлён их массовый серийный выпуск", - сказал Коротченко, комментируя начало поставок "Ростехом" в войска РФ мини-ракет для зенитных комплексов "Панцирь".
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Он добавил, что боекомплект комплекса "Панцирь" благодаря новым мини-ракетам может быть увеличен до 48 боеприпасов. Кроме того, достаточно оперативно осуществляется перезарядка таких ракет, отметил эксперт.
Впервые мини-ракеты для "Панциря" были представлены на международной выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде. В России ракеты показали в том же году на выставке "Флот-2024" в Кронштадте.
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РоссияКронштадтИгорь КоротченкоБезопасность
 
 
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