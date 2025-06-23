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Путин оценил перспективы сотрудничества России и Мали - РИА Новости, 23.06.2025
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16:31 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/putin-2024880139.html
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Мали
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Мали - РИА Новости, 23.06.2025
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Мали
Россия и Республика Мали имеют хорошие направления для перспективного сотрудничества, например, в геологоразведке и энергетике, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:31:00+03:00
2025-06-23T16:31:00+03:00
россия
мали
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия и Республика Мали имеют хорошие направления для перспективного сотрудничества, например, в геологоразведке и энергетике, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Есть хорошие направления для перспективного сотрудничества: это и геологоразведка, и природных ресурсов, это энергетика, это логистика, ну и гуманитарные направления", - сказал Путин во время официального визита президента переходного периода Мали Ассими Гоиты. В своей речи президент отметил, что Россия заключила дипломатические отношения с Мали 65 лет назад, и все эти годы сотрудничество продолжается.
https://ria.ru/20250623/mali-2024269946.html
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россия, мали, владимир путин
Россия, Мали, Владимир Путин
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Мали

Путин: у РФ и Мали есть хорошие направления для перспективного сотрудничества

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта во время встречи
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия и Республика Мали имеют хорошие направления для перспективного сотрудничества, например, в геологоразведке и энергетике, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"Есть хорошие направления для перспективного сотрудничества: это и геологоразведка, и природных ресурсов, это энергетика, это логистика, ну и гуманитарные направления", - сказал Путин во время официального визита президента переходного периода Мали Ассими Гоиты.
В своей речи президент отметил, что Россия заключила дипломатические отношения с Мали 65 лет назад, и все эти годы сотрудничество продолжается.
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Межгосударственные отношения России и Мали
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