https://ria.ru/20250623/putin-2024880139.html

Путин оценил перспективы сотрудничества России и Мали

Путин оценил перспективы сотрудничества России и Мали - РИА Новости, 23.06.2025

Путин оценил перспективы сотрудничества России и Мали

Россия и Республика Мали имеют хорошие направления для перспективного сотрудничества, например, в геологоразведке и энергетике, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T16:31:00+03:00

2025-06-23T16:31:00+03:00

2025-06-23T16:31:00+03:00

россия

мали

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия и Республика Мали имеют хорошие направления для перспективного сотрудничества, например, в геологоразведке и энергетике, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Есть хорошие направления для перспективного сотрудничества: это и геологоразведка, и природных ресурсов, это энергетика, это логистика, ну и гуманитарные направления", - сказал Путин во время официального визита президента переходного периода Мали Ассими Гоиты. В своей речи президент отметил, что Россия заключила дипломатические отношения с Мали 65 лет назад, и все эти годы сотрудничество продолжается.

https://ria.ru/20250623/mali-2024269946.html

россия

мали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мали, владимир путин