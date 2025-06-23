https://ria.ru/20250623/putin-2024880139.html
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Мали
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Мали - РИА Новости, 23.06.2025
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Мали
Россия и Республика Мали имеют хорошие направления для перспективного сотрудничества, например, в геологоразведке и энергетике, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T16:31:00+03:00
2025-06-23T16:31:00+03:00
2025-06-23T16:31:00+03:00
россия
мали
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия и Республика Мали имеют хорошие направления для перспективного сотрудничества, например, в геологоразведке и энергетике, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Есть хорошие направления для перспективного сотрудничества: это и геологоразведка, и природных ресурсов, это энергетика, это логистика, ну и гуманитарные направления", - сказал Путин во время официального визита президента переходного периода Мали Ассими Гоиты. В своей речи президент отметил, что Россия заключила дипломатические отношения с Мали 65 лет назад, и все эти годы сотрудничество продолжается.
https://ria.ru/20250623/mali-2024269946.html
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мали
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мали, владимир путин
Россия, Мали, Владимир Путин
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Мали
Путин: у РФ и Мали есть хорошие направления для перспективного сотрудничества