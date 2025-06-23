https://ria.ru/20250623/putin-2024870627.html

Путин оценил объем товарооборота с Мали

Путин оценил объем товарооборота с Мали - РИА Новости, 23.06.2025

Путин оценил объем товарооборота с Мали

Объем товарооборота между Россией и Мали скромный, но тенденции к росту есть, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:57:00+03:00

2025-06-23T15:57:00+03:00

2025-06-23T16:08:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Объем товарооборота между Россией и Мали скромный, но тенденции к росту есть, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы поддерживаем отношения по всем направлениям. К сожалению, пока объем товарооборота является весьма скромным, но, во-первых, он имеет хорошую тенденцию к росту, а во-вторых, что важно, есть хорошие направления для перспективы сотрудничества", - сказал Путин в ходе встречи с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой.В понедельник президент РФ Владимир Путин встретился с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле. По данным пресс-службы Кремля, ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития российско-малийского сотрудничества, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки дня.

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россия, владимир путин, мали, в мире