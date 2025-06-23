https://ria.ru/20250623/putin-2024870627.html
Путин оценил объем товарооборота с Мали
Путин оценил объем товарооборота с Мали - РИА Новости, 23.06.2025
Путин оценил объем товарооборота с Мали
Объем товарооборота между Россией и Мали скромный, но тенденции к росту есть, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:57:00+03:00
2025-06-23T15:57:00+03:00
2025-06-23T16:08:00+03:00
россия
владимир путин
мали
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194882_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_d5114295074013d498c77a0cfd72c73d.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Объем товарооборота между Россией и Мали скромный, но тенденции к росту есть, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы поддерживаем отношения по всем направлениям. К сожалению, пока объем товарооборота является весьма скромным, но, во-первых, он имеет хорошую тенденцию к росту, а во-вторых, что важно, есть хорошие направления для перспективы сотрудничества", - сказал Путин в ходе встречи с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой.В понедельник президент РФ Владимир Путин встретился с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле. По данным пресс-службы Кремля, ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития российско-малийского сотрудничества, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки дня.
https://ria.ru/20250623/vstrecha-2024872484.html
россия
мали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194882_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_40caa30e4d323beea493dec38c892618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, мали, в мире
Россия, Владимир Путин, Мали, В мире
Путин оценил объем товарооборота с Мали
Путин заявил о тенденции к росту товарооборота с Мали