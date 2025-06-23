https://ria.ru/20250623/putin-2024869839.html
Путин встретился с президентом переходного периода Мали
Путин встретился с президентом переходного периода Мали - РИА Новости, 23.06.2025
Путин встретился с президентом переходного периода Мали
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:55:00+03:00
2025-06-23T15:55:00+03:00
2025-06-23T16:03:00+03:00
мали
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретился с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития российско-малийского сотрудничества, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки дня, сообщили ранее в пресс-службе Кремля.Президент переходного периода Республики Мали находится в России с официальным визитом.
https://ria.ru/20250623/mali-2024269946.html
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Путин на встрече с президентом переходного периода Мали
Путин проводит встречу с президентом переходного периода Мали. Президент России подчеркнул, что страны поддерживают добрые и доверительные отношения. А в Кремле сообщили, что Россия и Мали планируют подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.
2025-06-23T15:55
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РИА Новости
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мали, владимир путин, россия
Мали, Владимир Путин, Россия
Путин встретился с президентом переходного периода Мали
В Кремле прошла встреча Путина с президентом переходного периода Мали Гоитой