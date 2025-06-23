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Путин назвал приоритетом техническую модернизацию армии и флота России - РИА Новости, 23.06.2025
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15:04 23.06.2025 (обновлено: 15:18 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/putin-2024851462.html
Путин назвал приоритетом техническую модернизацию армии и флота России
Путин назвал приоритетом техническую модернизацию армии и флота России - РИА Новости, 23.06.2025
Путин назвал приоритетом техническую модернизацию армии и флота России
Техническая модернизация армии и флота РФ остается приоритетной задачей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:04:00+03:00
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россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Техническая модернизация армии и флота РФ остается приоритетной задачей, заявил президент России Владимир Путин."Как и прежде, одно из приоритетных направлений - это техническая модернизация армии и флота", - сказал глава государства на встрече с выпускниками военных вузов.
https://ria.ru/20250623/putin-2024851917.html
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Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов
"В добрый час!" Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов.
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин назвал приоритетом техническую модернизацию армии и флота России

Путин: техническая модернизация армии и флота РФ остается приоритетной задачей

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Техническая модернизация армии и флота РФ остается приоритетной задачей, заявил президент России Владимир Путин.
"Как и прежде, одно из приоритетных направлений - это техническая модернизация армии и флота", - сказал глава государства на встрече с выпускниками военных вузов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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