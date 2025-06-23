https://ria.ru/20250623/putin-2024851462.html

Путин назвал приоритетом техническую модернизацию армии и флота России

Путин назвал приоритетом техническую модернизацию армии и флота России - РИА Новости, 23.06.2025

Путин назвал приоритетом техническую модернизацию армии и флота России

Техническая модернизация армии и флота РФ остается приоритетной задачей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:04:00+03:00

2025-06-23T15:04:00+03:00

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россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Техническая модернизация армии и флота РФ остается приоритетной задачей, заявил президент России Владимир Путин."Как и прежде, одно из приоритетных направлений - это техническая модернизация армии и флота", - сказал глава государства на встрече с выпускниками военных вузов.

https://ria.ru/20250623/putin-2024851917.html

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Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов "В добрый час!" Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов. 2025-06-23T15:04 true PT8M10S

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россия, безопасность, владимир путин