https://ria.ru/20250623/putin-2024851462.html
Путин назвал приоритетом техническую модернизацию армии и флота России
Путин назвал приоритетом техническую модернизацию армии и флота России - РИА Новости, 23.06.2025
Путин назвал приоритетом техническую модернизацию армии и флота России
Техническая модернизация армии и флота РФ остается приоритетной задачей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:04:00+03:00
2025-06-23T15:04:00+03:00
2025-06-23T15:18:00+03:00
россия
безопасность
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024855180_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6bd36ed02fd9b0f3f959d026f7850970.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Техническая модернизация армии и флота РФ остается приоритетной задачей, заявил президент России Владимир Путин."Как и прежде, одно из приоритетных направлений - это техническая модернизация армии и флота", - сказал глава государства на встрече с выпускниками военных вузов.
https://ria.ru/20250623/putin-2024851917.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024855180_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_73dda1fc0940ec4b2ed619b512485c73.jpg
Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов
"В добрый час!" Полная речь Путина на встрече с выпускниками военных вузов.
2025-06-23T15:04
true
PT8M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Путин назвал приоритетом техническую модернизацию армии и флота России
Путин: техническая модернизация армии и флота РФ остается приоритетной задачей