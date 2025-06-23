https://ria.ru/20250623/putin-2024850833.html

Путин: на Западе придумали страшилку о якобы возможном вторжении России

Путин: на Западе придумали страшилку о якобы возможном вторжении России - РИА Новости, 23.06.2025

Путин: на Западе придумали страшилку о якобы возможном вторжении России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе придумали страшилку о якобы возможном "вторжении России", чтобы пугать народ. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:02:00+03:00

2025-06-23T15:02:00+03:00

2025-06-23T15:12:00+03:00

владимир путин

россия

европа

безопасность

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе придумали страшилку о якобы возможном "вторжении России", чтобы пугать народ."Обосновывая свои планы, руководство Альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России, о каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Они сами себе придумали эту страшилку и повторяют её из года в год, для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью", - сказал глава государства в ходе встречи с выпускниками военных вузов.Путин в понедельник в Кремле проводит встречу с выпускниками вузов силовых и военных ведомств. Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Во встрече принимают участие более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.

https://ria.ru/20250623/nato-2024837383.html

россия

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"Сами себе придумали страшилку". Путин о якобы возможном "вторжении России в Европу" На Западе придумали страшилку о якобы возможном "вторжении России в Европу" и повторяют ее из года в год, чтобы обманывать собственный народ и вытаскивать из него деньги, заявил Путин 2025-06-23T15:02 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, россия, европа, безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)