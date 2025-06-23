https://ria.ru/20250623/putin-2024850833.html
Путин: на Западе придумали страшилку о якобы возможном вторжении России
Путин: на Западе придумали страшилку о якобы возможном вторжении России - РИА Новости, 23.06.2025
Путин: на Западе придумали страшилку о якобы возможном вторжении России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе придумали страшилку о якобы возможном "вторжении России", чтобы пугать народ. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:02:00+03:00
2025-06-23T15:02:00+03:00
2025-06-23T15:12:00+03:00
владимир путин
россия
европа
безопасность
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе придумали страшилку о якобы возможном "вторжении России", чтобы пугать народ."Обосновывая свои планы, руководство Альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России, о каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Они сами себе придумали эту страшилку и повторяют её из года в год, для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги. Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью", - сказал глава государства в ходе встречи с выпускниками военных вузов.Путин в понедельник в Кремле проводит встречу с выпускниками вузов силовых и военных ведомств. Церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Во встрече принимают участие более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
https://ria.ru/20250623/nato-2024837383.html
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"Сами себе придумали страшилку". Путин о якобы возможном "вторжении России в Европу"
На Западе придумали страшилку о якобы возможном "вторжении России в Европу" и повторяют ее из года в год, чтобы обманывать собственный народ и вытаскивать из него деньги, заявил Путин
2025-06-23T15:02
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владимир путин, россия, европа, безопасность, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Владимир Путин, Россия, Европа, Безопасность, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин: на Западе придумали страшилку о якобы возможном вторжении России
Путин: на Западе придумали страшилку о якобы вторжении РФ, чтобы пугать народ