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Путин высказался о НАТО и гонке вооружений - РИА Новости, 23.06.2025
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15:02 23.06.2025 (обновлено: 15:17 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/putin-2024850743.html
Путин высказался о НАТО и гонке вооружений
Путин высказался о НАТО и гонке вооружений - РИА Новости, 23.06.2025
Путин высказался о НАТО и гонке вооружений
Президент России Владимир Путин, говоря о НАТО, заявил, что всем ясно, кто провоцирует гонку вооружений. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:02:00+03:00
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нато
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о НАТО, заявил, что всем ясно, кто провоцирует гонку вооружений."Мы знаем и то, что на ближайшем саммите НАТО планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей Альянса. Для ее реализации будут увеличены военные бюджеты стран НАТО. Между тем, участники блока уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых. Из этого ясно, кто на самом деле это провоцирует - глобальную милитаризацию и гонку вооружений", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
https://ria.ru/20250623/putin-2024851731.html
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нато, россия, владимир путин
НАТО, Россия, Владимир Путин
Путин высказался о НАТО и гонке вооружений

Путин о НАТО: ясно, кто провоцирует гонку вооружений

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о НАТО, заявил, что всем ясно, кто провоцирует гонку вооружений.
"Мы знаем и то, что на ближайшем саммите НАТО планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей Альянса. Для ее реализации будут увеличены военные бюджеты стран НАТО. Между тем, участники блока уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых. Из этого ясно, кто на самом деле это провоцирует - глобальную милитаризацию и гонку вооружений", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Защита страны от угроз требует четкой организации всех служб, заявил Путин
Вчера, 15:06
 
НАТОРоссияВладимир Путин
 
 
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