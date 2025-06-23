https://ria.ru/20250623/putin-2024850743.html

Путин высказался о НАТО и гонке вооружений

Путин высказался о НАТО и гонке вооружений - РИА Новости, 23.06.2025

Путин высказался о НАТО и гонке вооружений

Президент России Владимир Путин, говоря о НАТО, заявил, что всем ясно, кто провоцирует гонку вооружений. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:02:00+03:00

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нато

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о НАТО, заявил, что всем ясно, кто провоцирует гонку вооружений."Мы знаем и то, что на ближайшем саммите НАТО планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей Альянса. Для ее реализации будут увеличены военные бюджеты стран НАТО. Между тем, участники блока уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых. Из этого ясно, кто на самом деле это провоцирует - глобальную милитаризацию и гонку вооружений", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

https://ria.ru/20250623/putin-2024851731.html

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2025

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нато, россия, владимир путин