https://ria.ru/20250623/putin-2024850414.html
Путин назвал участников СВО наследниками защитников отечества
Путин назвал участников СВО наследниками защитников отечества - РИА Новости, 23.06.2025
Путин назвал участников СВО наследниками защитников отечества
Участники специальной военной операции являются прямыми наследниками всех защитников Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:01:00+03:00
2025-06-23T15:01:00+03:00
2025-06-23T15:07:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Участники специальной военной операции являются прямыми наследниками всех защитников Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин.“Ваша служба начинается в год 80-летия великой Победы. Сегодня мы также сражаемся за наше будущее. И участники специальной военной операции, все наши воины - это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России”, - сказал Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.
https://ria.ru/20250623/oreshnik-2024852045.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество
Путин назвал участников СВО наследниками защитников отечества
Путин назвал участников СВО прямыми наследниками всех защитников отечества