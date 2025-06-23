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Путин назвал участников СВО наследниками защитников отечества - РИА Новости, 23.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 23.06.2025 (обновлено: 15:07 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/putin-2024850414.html
Путин назвал участников СВО наследниками защитников отечества
Путин назвал участников СВО наследниками защитников отечества - РИА Новости, 23.06.2025
Путин назвал участников СВО наследниками защитников отечества
Участники специальной военной операции являются прямыми наследниками всех защитников Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:01:00+03:00
2025-06-23T15:07:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Участники специальной военной операции являются прямыми наследниками всех защитников Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин.“Ваша служба начинается в год 80-летия великой Победы. Сегодня мы также сражаемся за наше будущее. И участники специальной военной операции, все наши воины - это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России”, - сказал Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество
Путин назвал участников СВО наследниками защитников отечества

Путин назвал участников СВО прямыми наследниками всех защитников отечества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Участники специальной военной операции являются прямыми наследниками всех защитников Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин.
“Ваша служба начинается в год 80-летия великой Победы. Сегодня мы также сражаемся за наше будущее. И участники специальной военной операции, все наши воины - это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России”, - сказал Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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