https://ria.ru/20250623/putin-2024850414.html

Путин назвал участников СВО наследниками защитников отечества

Путин назвал участников СВО наследниками защитников отечества - РИА Новости, 23.06.2025

Путин назвал участников СВО наследниками защитников отечества

Участники специальной военной операции являются прямыми наследниками всех защитников Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:01:00+03:00

2025-06-23T15:01:00+03:00

2025-06-23T15:07:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014894007_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c0e9c1f49c61ce7d05d04983e445e0b.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Участники специальной военной операции являются прямыми наследниками всех защитников Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин.“Ваша служба начинается в год 80-летия великой Победы. Сегодня мы также сражаемся за наше будущее. И участники специальной военной операции, все наши воины - это прямые наследники героев Великой Отечественной, всех поколений защитников тысячелетней России”, - сказал Путин во время встречи с выпускниками военных вузов.

https://ria.ru/20250623/oreshnik-2024852045.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество