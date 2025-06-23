https://ria.ru/20250623/putin-2024850162.html

Ситуация в мире динамично меняется, заявил Путин

Ситуация в мире динамично меняется, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025

Ситуация в мире динамично меняется, заявил Путин

Современная ситуация в мире динамично меняется, обострилась обстановка на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T15:00:00+03:00

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мир

владимир путин

ближний восток

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Современная ситуация в мире динамично меняется, обострилась обстановка на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин."Дорогие друзья, современная международная ситуация динамично меняется. Мы видим, как резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. В конфликт втягиваются и внерегиональные державы. Все это подводит мир к очень опасной черте", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

https://ria.ru/20250623/putin-2024849890.html

мир

ближний восток

россия

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2025

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мир, владимир путин, ближний восток, россия