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Ситуация в мире динамично меняется, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
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15:00 23.06.2025 (обновлено: 15:08 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/putin-2024850162.html
Ситуация в мире динамично меняется, заявил Путин
Ситуация в мире динамично меняется, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2025
Ситуация в мире динамично меняется, заявил Путин
Современная ситуация в мире динамично меняется, обострилась обстановка на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T15:00:00+03:00
2025-06-23T15:08:00+03:00
мир
владимир путин
ближний восток
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Современная ситуация в мире динамично меняется, обострилась обстановка на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин."Дорогие друзья, современная международная ситуация динамично меняется. Мы видим, как резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. В конфликт втягиваются и внерегиональные державы. Все это подводит мир к очень опасной черте", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
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мир
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мир, владимир путин, ближний восток, россия
Мир, Владимир Путин, Ближний Восток, Россия
Ситуация в мире динамично меняется, заявил Путин

Путин: современная ситуация в мире динамично меняется

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Современная ситуация в мире динамично меняется, обострилась обстановка на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин.
"Дорогие друзья, современная международная ситуация динамично меняется. Мы видим, как резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. В конфликт втягиваются и внерегиональные державы. Все это подводит мир к очень опасной черте", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Россия сегодня сражается за свое будущее, заявил Путин
Вчера, 14:59
 
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