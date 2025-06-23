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Путин и премьер Ирака обсудили российско-арабский саммит
Путин и премьер Ирака обсудили российско-арабский саммит - РИА Новости, 23.06.2025
Путин и премьер Ирака обсудили российско-арабский саммит
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед Судани условились способствовать результативному проведению первого российско-арабского саммита РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:55:00+03:00
2025-06-23T13:55:00+03:00
2025-06-23T13:55:00+03:00
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ирак
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед Судани условились способствовать результативному проведению первого российско-арабского саммита в октябре 2025 года, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент России пожелал Мухаммеду Судани успехов с учетом текущего председательства Ирака в Лиге арабских государств. Условлено, что стороны будут способствовать результативному проведению запланированного на октябрь 2025 года первого российско-арабского саммита", - говорится в сообщении.
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россия, ирак, владимир путин, лига арабских государств, в мире
Россия, Ирак, Владимир Путин, Лига арабских государств, В мире
Путин и премьер Ирака обсудили российско-арабский саммит
Путин и Судани поспособствуют результативности российско-арабского саммита