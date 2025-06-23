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Путин и премьер Ирака обсудили российско-арабский саммит - РИА Новости, 23.06.2025
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13:55 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/putin-2024835375.html
Путин и премьер Ирака обсудили российско-арабский саммит
Путин и премьер Ирака обсудили российско-арабский саммит - РИА Новости, 23.06.2025
Путин и премьер Ирака обсудили российско-арабский саммит
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед Судани условились способствовать результативному проведению первого российско-арабского саммита РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:55:00+03:00
2025-06-23T13:55:00+03:00
россия
ирак
владимир путин
лига арабских государств
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед Судани условились способствовать результативному проведению первого российско-арабского саммита в октябре 2025 года, сообщает пресс-служба Кремля. "Президент России пожелал Мухаммеду Судани успехов с учетом текущего председательства Ирака в Лиге арабских государств. Условлено, что стороны будут способствовать результативному проведению запланированного на октябрь 2025 года первого российско-арабского саммита", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250623/putin-2024815120.html
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россия, ирак, владимир путин, лига арабских государств, в мире
Россия, Ирак, Владимир Путин, Лига арабских государств, В мире
Путин и премьер Ирака обсудили российско-арабский саммит

Путин и Судани поспособствуют результативности российско-арабского саммита

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед Судани условились способствовать результативному проведению первого российско-арабского саммита в октябре 2025 года, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России пожелал Мухаммеду Судани успехов с учетом текущего председательства Ирака в Лиге арабских государств. Условлено, что стороны будут способствовать результативному проведению запланированного на октябрь 2025 года первого российско-арабского саммита", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
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