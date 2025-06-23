https://ria.ru/20250623/putin-2024819736.html

Путин в воскресенье провел рабочие мероприятия, сообщили в Кремле

Путин в воскресенье провел рабочие мероприятия, сообщили в Кремле - РИА Новости, 23.06.2025

Путин в воскресенье провел рабочие мероприятия, сообщили в Кремле

Президент России Владимир Путин в минувшее воскресенье провел рабочие мероприятия: беседу с авторами новых учебников по истории и ряд других рабочих встреч,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T13:01:00+03:00

2025-06-23T13:01:00+03:00

2025-06-23T13:01:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в минувшее воскресенье провел рабочие мероприятия: беседу с авторами новых учебников по истории и ряд других рабочих встреч, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вчера были рабочие мероприятия у президента. Помимо встречи с авторами учебников по истории, достаточно содержательным мероприятием, целый ряд встреч, собственно, до позднего вечера у главы государства (рабочий график - ред.) продолжался", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что в понедельник Путин работает в Кремле.

https://ria.ru/20250622/putin--2024664974.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, общество