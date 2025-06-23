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Путин в воскресенье провел рабочие мероприятия, сообщили в Кремле - РИА Новости, 23.06.2025
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13:01 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/putin-2024819736.html
Путин в воскресенье провел рабочие мероприятия, сообщили в Кремле
Путин в воскресенье провел рабочие мероприятия, сообщили в Кремле - РИА Новости, 23.06.2025
Путин в воскресенье провел рабочие мероприятия, сообщили в Кремле
Президент России Владимир Путин в минувшее воскресенье провел рабочие мероприятия: беседу с авторами новых учебников по истории и ряд других рабочих встреч,... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T13:01:00+03:00
2025-06-23T13:01:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в минувшее воскресенье провел рабочие мероприятия: беседу с авторами новых учебников по истории и ряд других рабочих встреч, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вчера были рабочие мероприятия у президента. Помимо встречи с авторами учебников по истории, достаточно содержательным мероприятием, целый ряд встреч, собственно, до позднего вечера у главы государства (рабочий график - ред.) продолжался", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что в понедельник Путин работает в Кремле.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, общество
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Путин в воскресенье провел рабочие мероприятия, сообщили в Кремле

Песков: Путин в воскресенье провел рабочие мероприятия

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в минувшее воскресенье провел рабочие мероприятия: беседу с авторами новых учебников по истории и ряд других рабочих встреч, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вчера были рабочие мероприятия у президента. Помимо встречи с авторами учебников по истории, достаточно содержательным мероприятием, целый ряд встреч, собственно, до позднего вечера у главы государства (рабочий график - ред.) продолжался", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в понедельник Путин работает в Кремле.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Путин рассказал, что сдавал историю при поступлении в вуз
22 июня, 16:25
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковОбщество
 
 
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