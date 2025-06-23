https://ria.ru/20250623/putin-2024799834.html

Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака

Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака - РИА Новости, 23.06.2025

Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T12:19:00+03:00

2025-06-23T12:19:00+03:00

2025-06-23T12:33:00+03:00

россия

ирак

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Ирака Судани. Мы готовим сообщение, дадим вам", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

россия

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ирак, дмитрий песков, владимир путин