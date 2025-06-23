https://ria.ru/20250623/putin-2024799834.html
Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака
Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака - РИА Новости, 23.06.2025
Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T12:19:00+03:00
2025-06-23T12:19:00+03:00
2025-06-23T12:33:00+03:00
россия
ирак
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Ирака Судани. Мы готовим сообщение, дадим вам", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html
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россия, ирак, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Ирак, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака
Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака ас-Судани