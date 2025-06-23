https://ria.ru/20250623/putin-2024754731.html

Путин рассказал о выходе из западноцентричной системы координат

Путин рассказал о выходе из западноцентричной системы координат - РИА Новости, 23.06.2025

Путин рассказал о выходе из западноцентричной системы координат

Окончательный выход из западноцентричной системы координат можно обеспечить только коллективными усилиями мирового большинства на основе принципов равноправия,... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:44:00+03:00

2025-06-23T09:44:00+03:00

2025-06-23T09:59:00+03:00

владимир путин

юрий ушаков

россия

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Окончательный выход из западноцентричной системы координат можно обеспечить только коллективными усилиями мирового большинства на основе принципов равноправия, заявил президент РФ Владимир Путин."Исходим из того, что эффективное противостояние современным вызовам, окончательный выход из западноцентричной системы координат можно обеспечить только коллективными усилиями мирового большинства, на основе принципов подлинного равноправия и уважения законных интересов друг друга", - сказал Путин в приветственном письме к участникам форума "Примаковские чтения".Текст приветственного письма зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20250623/putin-2024753661.html

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владимир путин, юрий ушаков, россия, в мире