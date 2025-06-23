https://ria.ru/20250623/putin-2024753312.html

Путин проведет телефонный разговор с одним из ближневосточных лидеров

Путин проведет телефонный разговор с одним из ближневосточных лидеров - РИА Новости, 23.06.2025

Путин проведет телефонный разговор с одним из ближневосточных лидеров

Президент России Владимир Путин сегодня проведет телефонный разговор с одним из ближневосточных лидеров, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T09:39:00+03:00

2025-06-23T09:39:00+03:00

2025-06-23T09:51:00+03:00

владимир путин

юрий ушаков

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сегодня проведет телефонный разговор с одним из ближневосточных лидеров, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков."Сегодня у президента РФ целый ряд международных мероприятий, и первое из них начинается через 40 минут - телефонные разговор с одним из ближневосточных лидеров", - сказал Ушаков на XI международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

https://ria.ru/20250623/ssha-2024739673.html

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владимир путин, юрий ушаков, россия